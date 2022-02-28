Dünya Eurovision 2016 birincisi Jamala, Ukrayna’dan Romanya’ya sığındı

Eurovision 2016 birincisi Jamala, Ukrayna’dan Romanya’ya sığındı

Dünya

Eurovision 2016 birincisi Jamala, Ukrayna’dan Romanya’ya sığındı

Eurovision 2016 birincisi Kırım Türkü sanatçı Jamala, iki çocuğuyla Ukrayna’dan Romanya’ya sığındı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jamala, '24 Şubat akşamı çocuklarıma Kiev’i terk ettim. Ukrayna büyük, güzel ve bağımsız' dedi.

28 Şubat 2022, Pazartesi 11:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jamala, “Rusya'dan gelen işgalcilerin Ukrayna'ya saldırısı üzerinden 5 gün geçti. 24'ünde, gece, çocuklarla Kiev'den ayrıldık. Neredeyse 4 gün arabada, düzgün yemek yemeden geçirdik. 4 saatte yaklaşık 2 kilometre ilerleyebildik. ‘Neden?’ diye sorabilirsiniz. Evet, milyonlarca kadın ve çocuk, her şeyini, evlerini terk ediyor. Eşlerini geride bırakarak, çocuklarını kurşunlardan korumak için kaçıyor. Ukrayna büyük, güzel ve bağımsız” dedi.

“İŞTE KURTARDIĞIMIZ YER BURASI DİYEBİLECEK MİSİNİZ?”

Jamala, evini terk etmek zorunda kaldığını ifade ederek, “En önemlisi, bu kanlı terörü anlamıyorum. Bu tam olarak bir terör. Beni Kiev'den, evimden kovdu bu terör. Peki ne yapacaksınız? Orada mı yaşayacaksınız? Ülkeye girdiğinizde ‘İşte burayı kurtardık’ mı diyeceksiniz? Hayır, hiç sanmıyorum” ifadelerini kullandı.


DHA

İlgili Haberler
Rusya - Ukrayna savaşında son durum: Taraflar müzakerede!Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus birliklerinden 4 bin 500 askerin öldüğünü açıkladıPutin'in nükleer güç talimatı dünyayı salladı: Felaketimiz olur!


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Çocuk gelişimini hızlandıran oyunlar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
En Büyük Erkek Putin mi?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Savaş
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus birliklerinden 4 bin 500 askerin öldüğünü açıkladı