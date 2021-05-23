Kültür & Sanat Eurovision 2021 kazananı belli oldu

Eurovision 2021 kazananı belli oldu

Kültür & Sanat

Eurovision 2021 kazananı belli oldu

2021'in Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan ismi belli oldu. İtalya adına yarışan rock grubu Maneskin'in "Zitti E Buoni" adlı şarkısı 524 puanla birinci seçildi.

23 Mayıs 2021, Pazar 10:28 Son Güncelleme:
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Hollanda'da bu yıl 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı, "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu kazandı. Rotterdam kentindeki Ahoy salonunda gerçekleştirilen "Kucaklama" temalı yarışmanın finalinde 26 ülkenin temsilcileri mücadele etti. AA'nın haberine göre yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 2020'de yapılamayan ve bu yıla ertelenen yarışmaya, Covid-19 kısıtlamalarından dolayı 24 saat içinde alınmış negatif test sertifikası olan 3 bin 500 seyirci katıldı. Bu sayı yarışmanın yapıldığı salonun yüzde yirmisini kapsıyor. Yarışma, 45 ülkede canlı izlendi.



524 PUAN ALDI

Yarışmanın finalinde İtalya'yı temsil eden rock grubu Maneskin'in, "Zitti E Buoni" adlı şarkısı 524 puanla birinci seçildi.

Yarışmada Fransa'nın temsilcisi Barbara Pravi'nin seslendirdiği "Voila" adlı şarkı 499 puanla ikinciliği elde etti.

İsviçre temsilcisi Gjon's Tears'in "Tout l'Univers" adlı şarkısı da 432 puanla üçüncü oldu.

Yarışmada Azerbaycan'ı "Mata Hari" adlı eserle temsil eden Efendi de 65 puanla 20'nci oldu.

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