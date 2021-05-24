Magazin Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilen Damiano David açıklama yaptı

Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilen Damiano David açıklama yaptı

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Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilen Damiano David açıklama yaptı

Eurovision 2021 Şarkı Yarışmasında, 524 puanla birinci seçilen Rock grubu Maneskin'in baş solisti Damiano David'in kutlamalar sırasında uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti.

24 Mayıs 2021, Pazartesi 02:32 Son Güncelleme:
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Hollanda'da, 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'ndan "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu birinci geldi. 26 ülkenin katıldığı yarışmada, 524 puanla birinci seçilen Rock grubu Maneskin'in baş solistinin canlı yayınlanan kutlamalar sırasında içki şişelerinin arkasına eğilerek bir şeyler kokladığı anlar yarışmanın gündemine oturdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Hollanda basını, yarışmayı kazanan grubun baş solistinin uyuşturucu madde kullandığını iddia etti. Grubun baş solisti iddiaları yalanladı. Eurovision 2021 Şarkı Yarışması jürisi ise, olası iddiaların araştırılması için gerekli soruşturmanın hafta içi başlatılabileceğini belirtti.

TEST YAPTIRACAK

Eurovision'da kriz yaratan bu iddiayla ilgili Damiano David açıklama yaptı. David, canlı yayında uyuşturucu kullandığı iddiasını yalanladı. Roma'ya döndükten sonra gönüllü olarak uyuşturucu testi yaptıracağını açıkladı.

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