Tepkilerin odağında olan Rum Radyo Televizyon Kurumunun (RIK), El Diablo (Şeytan) isimli şarkının sözlerinden dolayı büyük tepki topladı ve yakılma tehdidi aldı. Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Yunan şarkıcı Elena Tsankrinu tarafından seslendirilen El Diablo isimli şarkının sözlerinden dolayı büyük tepki topladığını, RIK’in “yakılma” tehdidi aldığını yazdı. Gazete ayrıca, şarkının RIK tarafından geri çekilmesi için kendilerini “Kıbrıslı Hıristiyanlar” olarak nitelendiren bir grup tarafından internet üzerinden imza kampanyası başlatıldığını belirtti.





ŞARKININ GERİ ÇEKİLMESİ İSTENDİ

Habere göre Güney Kıbrıs’taki eğitim sendikası OELMEK İlahiyatçılar Birliği yaptığı açıklamada şarkının derhal geri çekilmesini isterken, duyulan hayal kırıklığı ve üzüntüyü de dile getirdi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ ARTIRDI

ELAM da bir açıklama yaparak, Güney Kıbrıs’ın Şeytan isimli bir şarkıyla temsil edilmesi tercihinin mantıklı olmadığını belirtti. Gazete haberinde ayrıca polisin, RIK binasındaki güvenlik tedbirlerini artırdığını da yazdı. (DHA)







