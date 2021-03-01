Eurovision'da yarışacak 'Şeytan' şarkısı ülkeyi karıştırdı
65’inci Eurovision şarkı yarışmasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni temsil edecek Elena Tsagrinu’nun seslendirdiği El Diablo (Şeytan) adlı şarkı, sözlerinden dolayı Ada’da infiale yol açtı. Tepkilerin odağında yer alan Rum Radyo Televizyon Kurumu (RIK), fanatik dindarlar tarafından yakılmakla tehdit edildi. RIK binasında güvenlik önlemleri artırıldı. Sözlerinde satanik ifadeler içerdiği belirtilen şarkının geri çekilmesi istendi.
01 Mart 2021, Pazartesi 09:21 Son Güncelleme:
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Tepkilerin odağında olan Rum Radyo Televizyon Kurumunun (RIK), El Diablo (Şeytan) isimli şarkının sözlerinden dolayı büyük tepki topladı ve yakılma tehdidi aldı. Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Yunan şarkıcı Elena Tsankrinu tarafından seslendirilen El Diablo isimli şarkının sözlerinden dolayı büyük tepki topladığını, RIK’in “yakılma” tehdidi aldığını yazdı. Gazete ayrıca, şarkının RIK tarafından geri çekilmesi için kendilerini “Kıbrıslı Hıristiyanlar” olarak nitelendiren bir grup tarafından internet üzerinden imza kampanyası başlatıldığını belirtti.
ŞARKININ GERİ ÇEKİLMESİ İSTENDİ
Habere göre Güney Kıbrıs’taki eğitim sendikası OELMEK İlahiyatçılar Birliği yaptığı açıklamada şarkının derhal geri çekilmesini isterken, duyulan hayal kırıklığı ve üzüntüyü de dile getirdi.
GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ ARTIRDI
ELAM da bir açıklama yaparak, Güney Kıbrıs’ın Şeytan isimli bir şarkıyla temsil edilmesi tercihinin mantıklı olmadığını belirtti. Gazete haberinde ayrıca polisin, RIK binasındaki güvenlik tedbirlerini artırdığını da yazdı. (DHA)