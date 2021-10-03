Ev alacaklar dikkat! Fiyatlara yansıyacak! Hala fırsat var…

Pandemi sonrasında arsa ve malzeme fiyatlarında yaşanan büyük artış inşaat maliyetlerini yükseltti. Yüksek maliyetler nedeniyle yeni konut arzı talebin gerisinde kaldı. Hem maliyetlerdeki artış hem de arz-talep dengesizliği nedeniyle fiyatlar yükselişe geçerken, sektör temsilcileri pandemiden önce daha düşük maliyetlerle inşa edilmiş konutların hâlâ fırsat barındırdığını söylüyor.

FARKLI BİR RAYA GİRİYOR!

Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, başta demir olmak üzere tüm metal ve emtia fiyatlarındaki fiyat artışının inşaat maliyetlerini yukarı yönlü tetiklemeye devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu: “Örneğin Temmuz 2020’de 3 bin TL’ye alınan demir Mayıs 2021’de 7 bin 600 TL’ye yükseldi. Buna arsa fiyatları da eklenince konut fiyatları artma eğilimine girdi. Bir ara talep yoktu, arz vardı. Şimdi arz bitti. Elde ürün az, fiyatlar hafif hafif yukarı çıkmaya başladı. Gayrimenkul sektörü özellikle markalı konutlarda artık yeni bir raya giriyor. ”

İKİ KAT PAHALI

İstanbul Zeytinburnu sahilinde hayata geçirdikleri Büyükyalı projesinden örnek veren Akbalık, “Bugünün koşullarında Büyükyalı’yı hayata geçirmeye kalksak maliyetler en az iki kat daha pahalı. Mevcut kurlarla ve maliyet artışlarıyla bu projeyi yapmaya kalkmak hem finansmanı hem de belirlenecek satış rakamları açısından cesaret istiyor. Malzemelerdeki yükselişin konut fiyatlarına yansıması kaçınılmaz. Maliyet artışlarını biz fiyatlara yansıtmadık” diye konuştu.

HENÜZ YANSIMADI

Markalı konut üreticilerinin de projelerine maliyetlerini henüz yansıtmadığını ifade eden Akbalık, şunları söyledi: “Eldeki stoklar tükeniyor ve yeni projelerin gelme hızı da düşüyor. Önümüzdeki dönemde bu maliyet ve döviz kuru artışları fiyatlara yansımaya başlayacak. O zaman kendi projemiz adına söylüyorum, ‘bu fiyatlardan konut almak hayal’ olacak. Bugün değerli ve büyük arsaların temini oldukça güç.”

GETİRİ SÜRESİ 18 YILA İNDİ

Kiralardaki yükseliş, amortisman sürelerini de düşürüyor. Akbalık, eskiden Türkiye’de konutta geri dönüş süresinin 40-50 yıl olduğunu belirterek, “Şimdi bu süre çok aşağıya geldi. Kendi projemiz Büyükyalı’dan örnek verecek olursam bu süre 18-20 yıl. Normalin üzerinde bir kira getirisi var” dedi.

3 AYDA 150 DAİRE SATTI

Büyükyalı’da son üç ayda 150 konut sattıklarını kaydeden Akbalık, şöyle devam etti: “Bundan sonra Büyükyalı projemiz gibi insanı odağına alan projeler klonlanacak. Beş yıl önce planını yaptığımız projenin yaşanan pandemi sürecinde yaşam için ne kadar gerekli olduğunu anladık. Bu nedenle yatırımcıların projemize ilgisi devam ediyor. İlk üç etabın ortalama yüzde 90'ı satıldı.”

FİŞEKHANE’YE KAHVERENGİ TABELA

Büyükyalı projesi içinde yer alan Fişekhane, turistlerin görmesi gereken mekanları ifade eden Sultanahmet Meydanı, Kız Kulesi gibi tarihi mekanların da sahibi olduğu ‘kahverengi tabela’ alarak, İstanbul’un tarihi ve gezilecek yerleri listesine girdi. Öte yandan Marmaray’a yakın zamanda Fişekhane durağı da geliyor.