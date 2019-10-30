Ev alım satımlarında yeni dönem

Hükümet konut alımsatım işlemleri üzerinden tahsil edilen tapu harcı için yeni düzenlemeye gidiyor. Meclis'e sunulan 45 maddelik vergi paketiyle konut alım-satımında da yeni dönem başlayacak.

Sabah'ın haberine göre, gayrimenkullerin tapuda satış yoluyla devri işlemine ilişkin tapu harcı oranını, gayrimenkullerin harca esas alım satım bedellerine göre farklılaştırmaya yönelik Cumhurbaşkanı'na yetki veriliyor. Yasal düzenlemeyle tapu harcı için vatandaşın değil Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen gerçek değer esas alınacak.

Vergi zararı sona erecek

Mevcut uygulamaya göre kişinin beyanı ve rayiç bedel esas alındığı için 300 bin liralık ev alan kişi 100 bin lira beyanda bulunarak indirimli tapu harcı imkânından yararlanıyor. Yüzde 3 vergi ile 3 bin lira tapu harcı ödüyor. Yasal düzenlemeyle tapu harcı gerçek değerden yatacağı için düşük beyan sona erecek. Konut ve iş yeri satışlarında devletin yıllardır uğradığı vergi zararı sona erecek.

Emsale bakılacak

Vergi paketi kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile taşınmaz değerleme sistemi üzerinden emsal konut fiyatları temel alınacak ve konutların gerçek fiyatları belirlenecek. Böylece 300 bin liralık konut alan bu değer üzerinden vergisini yatırılacak.

Bu tutarın yarısını evi alan yarısını da evi satan kişi ödeyecek. Sonradan yapılan incelemede, tapu harcının emlak vergisi değeri veya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nce tespit edilen değerden daha düşük bir bedel üzerinden ödendiği saptanırsa aradaki farkın yanı sıra yüzde 25 oranında vergi ziyaı cezası alınacak.

Gelir idaresi uyardı

Gelir İdaresi Başkanlığı da konut alım-satımında "risk almayın, gayrimenkulünüze hak ettiği değeri verin" uyarısında bulunuyor. İdare'nin hazırladığı broşürde gerçek değerinde beyanda bulunulması vurgusu yapılarak, "Evinizi nakit ya da banka kredisiyle aldıysanız tapuda gerçek alım-satım bedelini bildirin. Tapu işlemlerinde gerçek alım bedelini beyan ediniz" deniliyor.

Adil bir emlak vergisi

Değerler artık periyodik olarak takip edilerek düşüşler yansıtılacak, ortaya çıkan değer artışları da sisteme eklenecek. Bu uygulamayla adil bir emlak vergisi sistemi kurulacak.