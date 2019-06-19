Ev almak isteyene büyük kolaylık

Konut almak isteyen ancak yüksek faizler nedeniyle bunu erteleyenlerin maliyetlerini düşürecek bu krediyi veren bankalar arasına VakıfBank ile Halkbank da dahil oldu. VakıfBank, ‘Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisi’ adını verdiği bu kredi ile enflasyondaki aşağı yönlü hareketlerde faizi azalan özelliğiyle müşterilerine kazanç vaat ediyor.

İKİ FARKLI SEÇENEK

VakıfBank’tan yapılan açıklamaya göre; ev sahibi olmak isteyenler, ürün kapsamında iki farklı faiz uygulamasından yararlanabiliyor. Kredi paketinin ilk alternatifinde, önce sabit sonrasında değişken faiz oranı uygulanırken; ikinci alternatifinde ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) değişim oranına bankanın sözleşmede belirlenen marj oranını eklemesiyle belirlenecek olan ’değişken faiz oranıyla’ kredi kullanılabilecek.

EK ÖDEME TAZMİNAT YOK!

● Müşteriler geri güncel oranlardan sabit faizli konut kredisine dönüş yapılabilecek.

● Üründeki kredilerin faiz oranları, vadesi boyunca piyasa oranlarına göre yapılandırma yapılmaksızın 3, 6 ya da 12 ayda bir güncellenecek.

● Faizde tüketiciyi koruyan tavan olacak.

● Faiz enflasyona göre otomatik güncelleneceği için ek maliyet olmayacak.

● Erken ödeme yapılması durumunda ise ödenen tutar için ’erken ödeme tazminatı’ alınmayacak.

ENFSLASYON DÜŞERKEN PLANI ERTELEMEYİN

Halkbank da Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ile 120 aya kadar vade seçeneği sunuyor. Bu kredi sayesinde enflasyon geriledikçe taksit tutarları da düşecek. Halkbank’ın kredisinde faiz oranları, müşteri tercihine göre her 6 ya da 12 ayda bir otomatik güncellenecek. Güncelleme döneminde, bulunulan aydan bir önceki ayda TÜFE’deki yıllık yüzde değişim oranına banka tarafından sözleşmede belirlenen marj oranı eklenecek ve böylece geçerli faiz oranı oluşturulacak.

TALEBİ ÖNE ÇEKECEK

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Müşterilerimizin uygun koşullarıyla konut taleplerini öne çekmesini amaçladığımız Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ürünümüzle müşterilerimize ve ekonomimize destek olmaya devam etmekteyiz. Elbirliği yaptığımız ölçüde ekonomimiz daha da iyiye gidecek, doğru yatırımları doğru zamanda yapanlar ekonomimiz güçlendikçe daha fazla kazanacaktır” dedi.