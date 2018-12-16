Ev almanın tam zamanı!

Yıl sonu geldi çattı. Ev almak isteyenler için de en avantajlı döneme girildi. Bu yıl konut kredisi faizindeki indirimin yanı sıra 31 Aralık'a kadar sunulan KDV ve tapu harcı indirimi avantajı da var. Firmaların yaptığı kampanyalar da eklenince yılın son günlerinde ev almak isteyenlere indirimden düşük faize, ödeme kolaylıklarından kira garantilerine kadar pek çok fırsat sunuluyor.

KDV VE HARÇ AVANTAJI

Yıl sonuna kadar sürecek fırsatlar arasında en avantajlısı KDV ve tapu harcı indirimleri. Hükümet konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18’lik KDV oranını, yüzde 8’e, tapu harcı oranı da binde 20’den binde 15’e düşürmüştü. Yani tapu harcı oranı da yüzde 4'ten yüzde 3’e inmiş oldu. Alıcı ve satıcı tapu harcını yüzde 1.5 olarak yarı yarıya ödeyecek. İndirimli tapu harcı oranı, sadece konut ve işyeri alımlarında geçerli.

Yılın son günlerinde Ziraat Bankası da bir sürpriz yaparak kendisiyle çalışan konut üreticilerinden ev alacaklar için konut kredisi faizini yüzde 0.98’e çekti. Banka faizi yüzde 1.78’e indirirken, konut üreticileri de 80 puanı üstlenince faizler bu seviyeye indi. Banka, 500 bin liraya kadar olan 120 ay vadeli kredilerde ev almak isteyenlere bu oranları sunacak.

500 BİN LİRA KREDİDE 361 BİN LİRA CEPTE

500 bin liralık 10 yıl vadeli krediyi yüzde 1.78 faiz oranı üzerinden kullandığınızda, toplam maliyetiniz 1 milyon 214 bin 142 lira oluyor. Bu durumda 10 bin 118 lira taksit ödemesi yapılıyor. 500 bin liralık 10 yıl vadeli krediyi 0.98 faizle kullandığınızda toplam maliyet 852 bin 522 liraya düşüyor. Böylece, aylık taksitler de 7 bin 104 liraya kadar iniyor. Aradaki fark 3 bin 14 lira. Bu durumda cebinizde kalacak miktar da 361 bin 620 lira oluyor. Aynı şartlarda 100 bin liralık kredi kullanırsanız da 72 bin 324 lira daha az ödüyorsunuz.

52 BİN LİRA DAHA AZ ÖDEYİN

500 bin liralık bir konutta 90 bin lira olan KDV oranı, indirim sayesinde 40 bin liraya inecek. 500 bin liralık ev için ödenecek tapu harcı 20 bin liradan 15 bin liraya düşecek. Alıcı ve satıcı eşit ödediği için harç için verilecek miktar da 10 bin lira yerine 7 bin 500 lira olacak. Böylece, 500 bin liralık bir ev alırsanız 50 bin lira KDV, 2 bin 500 lira da tapu harcından olmak üzere 52 bin 500 lira avantajınız var. Firmaların indirimleri de eklendiğinde elde edeceğiniz fark daha da artabilir.

ZAM KAPIDA

Konut firmalarının maliyetleri kur farkı nedeniyle oldukça yükseldi. Ancak bu maliyet henüz konut fiyatlarına yansımadı. Yeni yılda konut fiyatları belirlenirken bu maliyetler de ele alınacak ve fiyatlar yüzde 10'dan fazla artabilir.