Türkiye ve dünyada son dönemin en çok ilgi duyulan alanlarından biri Metaverse dünyası... Arsalar, binalar, arabalar, lüks yatlar... Hepsi yeni dünya Metaverse'de yüksek rakamlara satılabilen sanal evren yatırımları... Metaverse'de sadece bir şeyler satın alarak değil gelecekteki iş potansiyeli ve hangi mesleklerin yapılacağına dair de çok önemli ipuçları bulunuyor.

Posta Gazetesi yazarı Özlem Denizmen, Metaverse dünyasının gerçek hayattaki ekonomik yansımalarıyla ilgili çok dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

İşte o yazı:

Alışveriş merkezleri ve internet siteleri bitti şimdi bir de ‘Metaverse’lerde para harcama çıktı karşımıza. Ev, arazi, araba alanlar, kıyafete, gezmeye para harcayanlar... İkinci hayatta aman dikkat!

ALTINCI ÜLKEYİZ

‘Digital Overview 2022’ raporuna göre Türkiye, dünyada sosyal medyayı en aktif kullanan altıncı ülke konumunda. Ülkemizde en çok kullanılan platformlar sırasıyla:

1- YouTube

2- Instagram

3- Facebook

4- TikTok

5- Twitter

6- Facebook Messenger

7- Snapchat

8- Linkedin

9- Pinterest.

Şimdi de Metaverse geliyor!

İKİNCİ HAYAT

İnsan bu kadar bilgi ve belirsizlik içinde zaten psikolojisini zor yönetiyor, bir de ‘‘İkinci hayat’, Metaverse hayatımıza girince neler değişecek? Her cuma NTV’de yayınlanan programım ‘Para Durumu’nda Prof. Dr. Zuhal Baltaş ve Prof. Dr. Acar Baltaş ile Metaverse psikolojisini ve etkilerini konuştuk.

PAYLAŞILAN SANAL DÜNYA

Metaverse çok geniş bir terim ancak genel olarak insanların internet üzerinden erişebilecekleri, paylaşılan sanal dünya ortamlarını ifade ediyor. Şu anda hepimiz sosyal medya platformlarına, web sitelere girerek, mesajlaşma uygulamalarını kullanarak birbirimizle iletişime giriyoruz. Metaverse’de bu etkileşim çok boyutlu ve kendi avatarlarımızla o alanın içinde olacağız. Kısaca tak 3 boyutlu gözlüğü geç ekranın karşısına başka bir hayat yaşa! Metaverse’ün üç temel ayağı:

XR denilen burkulmuş, genişletilmiş gerçeklik.

5G ile çok hızlı internet bağlantısı.

Bağımsız işletme modeli olan blokzincir teknolojisi. Metaverse uygulamaları çok yakın gelecekte Alexa’nın evlerimizin, Zoom’un iş hayatımızın bir parçası olması gibi gündelik hayatın bir parçası olacak. Bu evrende gerçek zamanlı yaşamak için gerekli olan sanal gerçeklik veya artırılmış gerçeklik gözlükleri ve kulaklıkları ayrılmaz parçalarımız olacak.

Oyunların içinde olup konserler, filmler, maçlar izleyeceğiz. Büyük moda şirketlerinin yaptığı avatarlarımızın metaverse ortamında giyeceği sanal giysileri giyeceğiz. Dünyanın her yerini gezip güzel yemeklerini sanal olarak deneyimleyeceğiz. Paris Hilton, Metaverse evinde parti yapmış bir gecede 3 milyon dolar kazanmış!

ÖDERKEN

Bu harcamaları yaptık, iyi güzel de ödeme nasıl olacak? Token adındaki paralar ve NFT kullanacağız. Bu evrende yer alan kurumlar kendi sanal varlıkları için bir değişim platformu oluşturacak. Biz daha normal bütçeyi zor yaparken bunu nasıl becereceğiz bilemiyorum!

DİKKAT!

Bir araştırma, uzun süre sosyal medya kullanan kişilerde stres, kaygı ve depresyon görüldüğünü ve bunun uzun dönemli iyilik halini olumsuz etkilediğini gösteriyor. Sosyal medyada kişilerin oluşturduğu profilin gerçekle uyuşmaması, kişinin kendi gözündeki değerini, özsaygıyı düşürüyor ve bu da akademik performansı ve ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. Metaverse’de de geçirilen vakit konusunda dikkatli olmakta fayda var. ‘İkinci Hayat’ın sunacağı imkanlar, insanlarda yaratacağı bağımlılık sorun oluşturma potansiyeline sahip.

NASIL BAŞA ÇIKACAĞIZ?

Bütün bu değişimleri yönetmek için kendimize yeni bir psikoloji yaratacağız. Bu büyük firmaların açtığı yol, insanlara yeni bir dünyada kendilerini eğlendirme imkanı verdi. Bugünün insanlarının iki odak noktası, hikaye dinlemek ve deneyim yaşamak. Metaverse hikayeyi deneyimlerle yaşatıyor.

MARKALARA KAPI AÇILDI

Metaverse şu dönemde dünyanın en büyük inşaat alanı. Orada herkes bir şeyler inşa etmeye çalışıyor. Avatarlarımızı oluştururken ihtiyaç duyacağımız tasarımcılar, ayakkabı, çanta, kıyafetleri hazırlayan firmalar, arsa almak isteyenler için firmalar, emlakçılar…

Yeni bir ekonomik düzen oluşuyor. Oxford İnternet Enstitüsü’nden dijital ekonomi uzmanı Vili Lehdonvirta’ya göre, bireyler dijital ürünleri de fiziksel ürünlerde olduğu gibi aynı sebeplerle satın alıyorlar. Statü, tanınma ve belirli alt gruplara ve topluluklara üyelik.

İŞTE ‘İKİNCİ HAYAT’ MESLEKLERİ

Metaverse araştırmacı bilim insanı

Planlayıcı

Metaverse ekosistem geliştiricisi

Güvenlik müdürü

Donanım geliştiricisi

Anlatıcı

Dünya tasarımcısı

Reklam engelleme uzmanı

Siber güvenlik uzmanı



