Türkiye Ev arkadaşını öldürüp intihar etti! Korkunç olay

Ev arkadaşını öldürüp intihar etti! Korkunç olay

Türkiye

Ev arkadaşını öldürüp intihar etti! Korkunç olay

Okan Oruç, Denizli Pamukkale'de tartıştığı ev arkadaşı Ömer Erbay'ı pompalı tüfekle öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

26 Ağustos 2021, Perşembe 12:48 Son Güncelleme:
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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Erbay ile Okan Oruç'un oturduğu daireden silah sesi duyan komşuları 112'ye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese giden ekipler, kapı açılmayınca itfaiye çağırdı. İtfaiyenin kapıyı açmasıyla eve giren ekipler, Ömer Erbay ile Okan Oruç'u başlarından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde iki arkadaşın da öldüğü belirlendi.

Yapılan incelemede Okan Oruç'un kavga ettiği Ömer Erbay'ı başından pompalı tüfekle vurup öldürdüğü, ardından silahı kendi başına dayayıp tetiği çekerek yaşamına son verdiği tespit edildi.

ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA YAKINLARINA MESAJ ATMIŞ

Oruç ve Erbay’ın cenazeleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emlakçılık yapan Oruç'un arkadaşını öldürdükten sonra yakınlarına bir cinayet işlediğini ve intihar edeceği şeklinde mesajlar attığı belirtildi.


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