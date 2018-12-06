Ev fırsatı gurbetçinin ayağına gidiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği, Demirören Medya ve İSTexpo Fuarcılık ortaklığı ile yurtdışında gayrimenkul fuarları düzenlenmeye başlıyor. Bu kapsamda, Türk gayrimenkul sektörü temsilcilerinin yurtdışında yaşayan Türklerle buluşacağı Evim Türkiye Fuarı’nın ilki 8-10 Şubat tarihleri arasında Almanya’nın Düsseldorf şehrinde düzenlenecek. Türk markaları, Messe Düsseldorf’ta sıcak satış imkanı bulacak.

BİNLERCE KATILIMCI

Evim Türkiye Fuarı için hazırlıklar devam ederken, Demirören Medya ve İstExpo Fuarcılık ile sektör temsilcileri dün fuarı tanıtan bir toplantı düzenledi. Toplantıda gayrimenkul sektörünün Avrupa’daki pazar arayışı, özellikle Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının kendi ülkelerinde yatırım yapma arzusu gibi önemli nedenlerle ortaya çıkan Evim Türkiye projesinin, binlerce katılımcıya ev sahipliği yapması beklendiği ifade edildi.

BAKAN DESTEK VERDİ

Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Gürcan Korkmaz, gayrimenkul sektörüne Gelişen Bölgeler Zirvesi, Sign of the City yarışması ile destek verdiklerini hatırlatarak, “Bu yıl sektöre canlılık katacak yeni bir proje geliştirdik. Evim Türkiye fikri doğduğunda projeyi ilk anlattığımız kişi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum oldu. Projeye destekçi olacağını söyledi ve desteğini hiç esirgemedi” diye konuştu.

6 BİN METRE KARE ALAN

İSTexpo Fuarcılık Genel müdürü İsmail Sezen de fuar hakkında bilgi verdi. Evim Türkiye’nin 2 milyon kişiye ulaşmasını hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi: “messe Düsseldorf, Almanya’nın ikinci büyük fuar alanı. Seçtiğimiz salon 12 bin 850 metrekare brüt alanı ile fuar merkezindeki en kolay ulaşım sağlanan alan. Evim Türkiye için 6 bin metrekare brüt alanı kullanmayı planlıyoruz. Evim Türkiye’ye Almanya’daki STK, birlik ve dernekler tarafından da tereddütsüz destek görüyor.”

GELENEKSEL OLACAK

İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Nazmi Durbakayım: Evim Türkiye ile yurtdışında yaşayan ve Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen vatandaşları doğru bir şekilde doğru projelerle buluşturmak, onlara seçme şansı sunulacak bir piyasa ortamı yaratılmış olacak. Evim Türkiye’nin geleneksel bir yapıya dönüşeceğini düşünüyoruz.

PROJENİN DESTEKÇİSİYİZ

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin: Temmuz ayında bu fuarla ilgili ilk konuştuğumuzda kesinlikle çok başarılı olacağına inandık ve biz de projenin destekçileri arasında yer aldık. Gayrimenkul sektörü Evim Türkiye gibi girişimlerle başarısını artırarak devam edecektir.

25 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas: Gayrimenkul artık ihracat yapan bir sektör haline gelmeye başladı. Aylık ortalama 6 bin konut yabancıya satılıyor. Bu yılı yabancılara 6 milyar dolar satış ile bitirmiş olacağız. 2019 yılında 70 bin konut satışına erişmeyi ve 10 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz. Bu rakamı 25 milyar dolar seviyesine çıkarmak Evim Türkiye gibi pazarlama faaliyetleriyle mümkün olacaktır.

50 FİRMA KATILACAK

6 bin metrekare fuar alanında, katılımcı markalar projelerini sunarak satış yapma, ödeme avantajlarını anlatma imkanı bulacak. Gayrimenkul firmaları, bankalar ve değerleme uzmanlarının yer aldığı fuarda birçok şehirden farklı gelir grubuna hitap eden projeler tanıtılacak. Fuara Türkiye’den 50 firmanın katılması bekleniyor. Ayrıca Kanal D’nin sevilen dizilerinin oyuncularının fuara davet edilerek,