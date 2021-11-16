Ev hanımlarının kurduğu tiyatro grubu, ilk oyunlarını sahneleyecek

Kadınların hayatından kesitleri dünyaya duyurmak amacıyla bir araya gelen ev hanımları, kendi yazdıkları oyun için kostümünden dekoruna hazırlıklarını sürdürüyor.

Ayşe Tuluk'un yöneteceği oyun, pazarda ürünlerini satmak için Türkiye'nin dört bir yanından bir araya gelen kadınların güldüren ve düşündüren hikayelerini anlatacak.

Oyunda, Ayşe Tuluk "Trakyalı Sümbül", Gülşen Polat "Doktor Salih", Zeynep İnan "Hasta Badegül", Aysun Balız "Sekreter Sibel", Hülya Kantaş, Saadet Çelik, Kiraz Algan ve Ayşe Budak "Satıcı", Songül Yılmaz "Şekerci" rollerini canlandıracak.

İlk kez seyirciyle buluşacak oyunun dekor tasarımını Seyfettin Balız, kostüm tasarımını Saadet Çelik üstlenirken müzik tasarımı ise Murat Güven'e ait.

Oyun, 20 Kasım Cumartesi saat 19.30'da Konyaaltı'nda özel bir tiyatro sahnesinde ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak.

AA