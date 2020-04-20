Ev hasarlarında ekspertizleri mobil olarak yapabiliyoruz

Tezbaşaran, “Onlar için hassas nokta sağlık poliçeleri idi. Pandemi, sağlık poliçelerinde Tolga Tezbaşaran istisna olarak tanımlanmıştı. Ancak sigortalılarımızdan gelen soru ve taleplerin doğrultusunda; benzer şirketler gibi bir insiyatif aldık ve jest olarak ödedik. Aksigorta olarak devletimizin ödediği masrafların üzerinde olan harcamaları sigortalılarımızdan talep etmiyoruz. Bunun ötesinde sigortalılarımızın ihtiyaçlarına evden ulaşabileceği şekilde adapte etmemiz gerekiyordu. Mobil aplikasyonlarımızı geliştirdik. Artık faturaları, fotoğraflarını çekip göndere biliyorlar. Evde bir hasar var ise oradan mobil ekspertiz yapabiliyoruz” diye konuştu.

Araçlarını kapıdan alıyoruz

Sigortalılarının evde bulundukları sürece sigorta ihtiyaçlarını dışarıdan herhangi bir etkiye ihtiyaç duymadan yönetebileceği önlemleri de almaya başladıklarını belirten Tezbaşaran, “Kasko poliçeleri ile ilgili de biz şu anda müşterimizin kapısından aracı alıyoruz; tamirini gerçekleştiriyoruz. Hatta aracın dezenfektasyonunu da yaptırıp, teslim ediyoruz” dedi.

Türkiye krizi çok iyi yönetiyor

“Dünya ölçeğinde bu tip krizleri yönetebilecek en rahat ülkelerden biri Türkiye’dir” diyen Tezbaşaran, bunu sağlık sisteminde de gördüklerini söyledi. Sağlık sigortacılığında aktif bir oyuncu oldukları için olayları yakından takip ettiklerini belirten Tezbaşaran, “Sağlık sigortasındaki iş ortaklarımızla da görüşüyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; Avrupa Kıtası’ndaki çok daha hazırlıklı olduğunu tahmin ettiğimiz ülkelerin sağlık sistemi; ne yazık ki şu andaki kırılganlığı ve karmaşayı taşıyabilecek durumda değil. Ama Türkiye’de sağlık sistemi gayet iyi” dedi.

Taksitleri 1 ay öteledik

Müşterilerine ödemelerde kolaylık sağladıklarını da belirten Tezbaşaran, “Acentelerimiz için geliştirdiğimiz nakit akışını müşterilerimiz için de geliştirdik. Böyle bir dönemde müşterilerimizin bize mevcut olan yükümlülüklerini yerine getirememe ihtimaline karşılık; kredi kartı ile ödeme yapan bütün müşterilerimizin ödemelerini bir ay erteledik. Nisan ayı içerisinde ödemesi olan müşterilerimizin hepsi 1 ay sonra ilgili taksitlerini ödeyecek. Ödeme zorluğuna düşen müşterilerimiz için bu ay iptalleri de yapmadık. Tek amacımız, müşterilerimizin bugünlerdeki ihtiyaçlarına kayıtsız kalmamak. Bugünler geçtikten sonra da birlikte olacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.



