Ev hediyesi ne alınır?

Yeni evlenenlere ev hediyesi olarak ne alınır?

Yeni evine taşınanlara ev hediyesi olarak ne alınır?

Düşünülmeden, âdet yerini bulsun diye alınan ev hediyesi genellikle kullanılmaz, değiştirilir veya başka birine verilmek üzere bir kenarda bekler. Eğer “Ben görevimi yaptım, gerisi beni ilgilendirmez” diyorsanız sorun yok. Ama hediyeniz gerçekten kullanılsın, size hatırlatsın istiyorsanız, bunun için size birkaç önerimiz var.Eğer çok zengin değillerse yeni evlenen çiftlerin mutlaka eksikleri vardır. Çiçeği burnunda çift çok yakınınızsa bütçenizi de belirterek ne eksikleri olduğunu sormaktan çekinmeyin. Eğer sıraladıkları eksikler bütçenizi çok aşıyorsa hediyenize ortak arayabilirsiniz.Yakın bir arkadaş veya akrabalarınızla konuşun. Onların da sizin gibi hediye arayışında olduklarını unutmayın. Birkaç kişi bir araya gelerek kullanışlı ve sizi hatırlatacak bir hediye alabilirsiniz. Eğer neye ihtiyaçları olduğunu söylemiyorlarsa küçük ev aletleri dünyasına göz atın. Geniş yelpaze içinde mutfaklarında olmayan bir alet mutlaka vardır. Sebze doğrayıcı, kızartma makinası, makarna yapma makinası… Hayal gücünüzü çalıştırmanız yeter.Yeni bir eve taşınan kişi yenilenmeye ihtiyaç duyuyordur. Dikkat edin, yeni evlerine taşınan kişiler, henüz eskimemiş eşyalarını bile değiştirirler. Bu nedenle “Neye ihtiyacınız var? Ne eksik” sorusuna yanıt almanız zor. Ancak sizden önce ziyarete giden kişilere ev hakkında soru sorup eksiklerini öğrenebilirsiniz.Eğer eksik tespit edemiyorsanız, ev sahiplerinin zevkine uygun bir şeyler seçin. Buna göre seçeceğiniz herhangi bir şeyi kesinlikle kullanırlar. Mesela kedi seven biri, üzerinde sevimli kedicikler bulunan bir battaniyeyi ya da demliği asla başka birine vermez. “Ne hediye alınır"dan ziyade “Nasıl hediye alınır?” bunu düşünmelisiniz. Pahalı, nadir, çok kıymetli değil vereceğiniz kişinin seveceği hediyeler tahmininizden daha fazla işe yarar.hthayat