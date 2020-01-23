Genellikle yeni evlenen çiftin evine gidildiğinde yada taşınmış olan birinin evine ilk defa gidildiğinde ev hediyesi alınır. Ev hediyesi seçerken dikkat edilmesi gereken husus evde kullanışlı ve eve uygun olmasıdır. Ev hediyesi almak istiyor ve ev hediyesi ne alınır hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız "ev hediyesi ne alınır, ev hediyesi fikirleri" detaylar haberimizde.

Ev hediyesi ne alınır? Ev hediyesi fikirleri

Ev dekorasyonuna uyacak biblo gibi süs eşyaları da ev sahibinin hoşuna gidebilir.

Fotoğraf çerçevesi ev sahiplerinin güzel anılarını sergilemesi için şık bir seçenek olacaktır.

Ev sahibinin ihtiyaç doğrultusunda mutfakta kullanabileceği küçük ev aletleri tercih edebilirsiniz.

Ev dekorasyonunu biliyorsanız vazo almak ev sahiplerini oldukça sevindirebilir.

Nevresim takımları eskilerden bugüne gelen en bilindik ev hediyesidir. Bu standartlaşmış ev hediyesi, ev sahibini oldukça mutlu eder.

Ev hediyesi olarak yatak örtüsü almakta güzel bir hediye seçeneği olabilir.

Duvar saati ev hediyesi olarak alınabilecek iyi hediyelerden bir tanesi.

Ev dekorasyonuna uygun yapay yada canlı çiçek ev sahibini mutlu edebilir.

Cam tepsilerde sabitleşmiş ev hediyelerinden olsa da ev sahibi için oldukça kullanışlı oluyor.

Şık kahve yada fincan setleri güzel bir seçenek olacaktır.

Ev sahibi mum seviyorsa çeşitli rende ve modelde mum hediye edilebilir.

Günlük hayatında oldukça sık kullansın ve her seferinde sizi hatırlasın istiyorsanız havlu seti alabilirsiniz.

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