SGK harekete geçti! Emeklilik imkanı var...

Temizlik, ütü, yemek yapmak, çamaşır, bulaşık yıkamak, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin ev halkı dışındaki bireyler tarafından yapılması işleri ev hizmeti sayılıyor. Ev hizmetlileri eskiden ücretli ve sürekli çalışıyorsa sigortalı olurlardı ve emeklilik primi dahil ödenirdi. Ücretli ve sürekli çalışmıyorlarsa sigorta yapılmazdı. Ancak bu uygulama 1 Nisan 2015’te yürürlüğe giren yasa ile değişti.

İŞ KAZASI VE HASTALIK

Ev çalışanları iki kategoriye ayrıldı. Ücretli ve sürekli çalışma kriteri değiştirildi. Bunun yerine 10 gün sınırı getirildi. Artık ay içinde aynı işverene 10 günden az hizmet veren kişiler de sigortalı olabiliyor. Ayda 10 günden fazla çalışanlar için tüm sigorta kolu primlerinin emeklilik de dahil olmak üzere yatırılması gerekiyor. Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar için ise sadece iş kazası ve meslek hastalığı kapsamında sigorta primleri ödeniyor.

TEDAVİ GİDERİ KARŞILANIYOR

Bu şekilde sigortalı çalıştıranlar 10 güne kadar çalıştırdıkları sigortalılar için işveren sayılmıyor. 10 günden az çalıştırılan yani en fazla 9 gün çalıştırılanlar yönünden günlük kazancın yüzde 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeniyor. Bunun da güncel tutarı 2.39 lira. Yani SGK sadece 2.39 liralık sigorta karşılığında iş kazasına uğrayan işçinin tedavi giderlerini karşılıyor. Emekli ve yetim aylığı alanlar bu şekilde çalışırsa maaşları kesilmiyor.

NASIL YAPILIYOR?

SMS ile işlemin iki aşaması var. İlk olarak; işveren tescil ve kayıt işlemi için önce bir defaya mahsus olmak üzere kendi TC kimlik numarasını yazıp ‘5510’a SMS atarak kayıt yapıyor. İşveren, ikinci olarak ise ayda 10 günden az çalıştırılan gündelikçinin TC kimlik numarası ve çalıştırılan gün sayısını (örneğin 5) yazarak yine ‘5510’a SMS gönderiyor. Onay SMS’i geldikten sonra prim ödeme işlemine geçiliyor. SMS yönteminin dışında, form doldurarak sosyal güvenlik merkezlerinden veya e-Devlet üzerinden başvurarak sigorta yaptırmak da mümkün.

EMEKLİLİK İMKANI VAR

Ev işlerinde 10 günden az çalışanlar eğer isterlerse, iş kazası ve meslek hastalığı primleri dışında yaşlılık, malullük, ölüm, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerini kendileri ödeyerek, emeklilik ve maaş hakkı da kazanabilirler. Bu tutar, 30 gün için 1162.69 lira. Ödemenin de takip eden ayın sonuna kadar SGK’ya yatırılması gerekiyor.