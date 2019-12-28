Evde bulunan küf mantarlarının sağlığı olumsuz etkiliyor. Geçtiğimiz ay Amerika’da ev küfleri ve mantarlarının neden olduğu Aspergillus enfeksiyona 6’si ölümcül derecede ağır 14 çocuk yakalandı.

Aspergillus enfeksiyonu nedir? Nasıl bulaşıyor?

Aspergillus enfeksiyonuna neden olan mantar genellikle çürüyen bitki örtüsü ve ölü yapraklar üzerinde büyür. Ev küflerinde bulunan mantar sporları özellikle de açık yarası bulunan kişilerin yarasını kirleterek enfekte olmasına neden olabiliyor. Özellikle çocuklar ve zayıf bağışıklık sistemi olan hastalar evde bulunan mantar küfünden etkileniyor.

Çoğu insanda Aspergillus enfeksiyonuna yakalanmaz. Ancak bağışıklık sistemi zayıflamış olanlar için özellikle de kanser ve böbrek hastalığı olan hastalarda küf hastanın sinülerinin ve hava yollarında ilerleyebilir. Ve en ciddi vakalarda alerjik reaksiyondan ateşe ve nefes darlığına kadar çeşitli semptomlara neden olabilir.

Aspergillus enfeksiyonu belirtileri nelerdir?

Farklı aspergilloz türleri vücudu farklı şekillerde etkiler. Belirli koşullar ve ilaçlar her bir tipi geliştirme riskinizi artırır. Farklı aspergilloz tiplerinin farklı semptomları vardır.

Aspergillus enfeksiyonunun alerjik bronkopulmoner aspergillozda (ABPA) isimli türünde, mantar öksürme ve hırıltı gibi alerjik reaksiyonlara neden olur. Kistik fibroz veya astım gibi akciğer problemleriniz varsa bu tip aspergilloza daha yatkın olabilirsiniz. ABPA ayrıca nefes darlığına ve genel rahatsızlık duygularına neden olur.

İnvaziv Aspergilloz isimli bir başka Aspergillus enfeksiyonu türünde ise, bağışıklık sistemi kemoterapi ve lösemi, kanser ve AIDS gibi durumlar nedeniyle zayıflamış hastalarda görülür.

Zayıf bağışıklık sistemi enfeksiyonlarla savaşmayı zorlaştırır. Bu tip aspergilloz akciğer dokularınızı işgal eder ve böbreklerinize veya beyninize yayılabilir. İnvaziv aspergilloz tedavi edilmezse, bulaşıcı pnömoniye neden olabilir. Bulaşıcı pnömoni, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde hayatı tehdit edici olabilir.

İnvaziv aspergillozun bilinen semptomları şunlardır:

- Öksürük (bazen kanlı)

- Göğüste ağrı

- Nefes darlığı

- Ateş

Ayrıca, akciğerlerin bir enfeksiyonu vücutta yayılabilir ve yeni semptomlara neden olabilir.

Aspergillus enfeksiyonunun, Aspergillom türünde ise, tüberküloz veya başka bir akciğer hastalığınız varsa, mantarlara maruz kalmak bir mantar büyümesi geliştirmenize neden olabilir. Mantar topu olarak da adlandırılan bu tür büyüme genellikle mantar, pıhtı ve beyaz kan hücrelerinden oluşur. Büyüme genellikle vücudunuzun diğer bölgelerine yayılmaz. Bununla birlikte, enfeksiyon büyüyebilir ve akciğer dokularınıza zarar verebilir. Belirtileri ise, göğüs ve kemiklerde ağrı, görme güçlüğü, idrarda kan, daha az idrar, baş ağrıları, titreme, nefes almada zorluk, cilt yaraları ve kanlı balgamdır.