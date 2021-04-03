Ev partisinde silahlı saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti

Wilmington şehrinde parti düzenlenen bir evden çok sayıda silah sesinin duyulması üzerine olay yerine gelen polis, 3 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını tespit etti.

Yaralıların yakınlardaki New Hanover Bölge Tıp Merkezinde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Wilmington Polis Departmanı, dün gece geç saatlerde yaşanan olayla ilgili, saldırının sebebi ve saldırganın kimliğinin araştırıldığını açıkladı.

AA