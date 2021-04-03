Dünya Ev partisinde silahlı saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti

Ev partisinde silahlı saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti

Dünya

Ev partisinde silahlı saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir ev partisindeki kişilere yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

03 Nisan 2021, Cumartesi 22:34 Son Güncelleme:
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Wilmington şehrinde parti düzenlenen bir evden çok sayıda silah sesinin duyulması üzerine olay yerine gelen polis, 3 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını tespit etti.

Yaralıların yakınlardaki New Hanover Bölge Tıp Merkezinde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Wilmington Polis Departmanı, dün gece geç saatlerde yaşanan olayla ilgili, saldırının sebebi ve saldırganın kimliğinin araştırıldığını açıkladı.

AA

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