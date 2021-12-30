Ev robotu kabusu

Ev robotu olarak kullanılan sesli dijital asistan Alexa, bir skandala imza attı. ABD’de Kristin Livdahl, 10 yaşındaki kızını son anda ölümcül bir tehlikeden kurtardı. Buna göre kızı, Alexa’ya kendisine bir ‘meydan okuma oyunu’ önermesini söyledi. Alexa da prizin yarısına kadar telefon fişi sokmasını sonra da fişe bozuk para değdirmesini önerdi. 20 dakika da süre tanıdı. Dehşete kapılan Livdahl, Alexa’nın telefona gönderdiği önerinin ekran görüntüsünü alıp paylaşarak diğer aileleri uyardı.

TİKTOK'TAN YAYILMIŞTI

Alexa’nın sahibi Amazon şirketi, olayı doğruladı. Yapay zekanın hafızasından bu oyunun kaldırıldığını açıkladı. Fişe bozuk para değdirme oyunu geçen yıl TikTok’ta ünlenmiş, birçok evde faciadan dönülmüştü. Alexa’daki güvenlik açığı daha önce İngiliz bir adamın da hayatını altüst etmişti. Eski sevgilisi Alexa’yı hack’lemiş, evin ışıklarını kapatıp açarak evdeki yeni sevgilisini korkutmuştu. Apple’ın sesli asistanı Siri de daha önce 27 Temmuz 2014 için ‘Cehennemin kapıları açılacak’ mesajıyla korku yaratmıştı.