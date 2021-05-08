Ev sahibi, kiracı herkesi ilgilendiriyor! 1 ay süresi var...

İşte Posta Gazetesi yazarı Tamer Heper'in yazısı:

İstanbul’un merkezi bir semtindeki dükkanda 15 senedir bir kiracımız var. O cadde rayicine göre en düşük kirayı ödüyor. Nisan 2021’de kontratının süresi doldu ve ben yeni kontrat yapmayacağım. Emsal kiralar gibi artış yaparsa, anlaşabileceğimizi ihtar çekerek bildirdim. İhtarı aldığını biliyorum. Cevap vermedi ve kirayı da yatırmıyor, çıkmıyor da. Daha ne kadar bekleyeceğim? Mağdur oluyorum. Hukuken ne yapmam gerekiyor? l F.C.

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Okuyucuma biraz detaylı yanıt vermek durumundayım. Şöyle: Kiracı kirasına uygun bir zam yapmıyorsa, kira tespiti davası açılır. Ancak kira tespiti davası açılması için süre şartları vardır. Okuyucum, kira döneminin nisan olduğunu söylüyor. Kira tespiti davası açması için bugün süre geçmiş. Zira kira tespiti davası, dönemden en geç 30 gün önce açılmalı. Yani okuyucum kira tespit davasını şubat sonu gibi bir tarihte açmalıydı.

Ancak bunun iki istisnası var. Birincisi; 30 gün önceden kira artırım talebi ile ihtarname göndermektir. Okuyucum bir ihtarname gönderdiğini yazmış. Gönderdiği ihtarname dönem başından 30 gün önce ise ve kira artış talebini içeriyorsa, bugün kira tespiti davası açıp mahkemeden Nisan 2021 itibarıyla kira tespiti talebinde bulunabilir. İkincisi; eldeki kira sözleşmesine bakacak. Şayet sözleşmede ‘artırım şartı’ varsa kira tespiti davası açma hakkı da mevcut.

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Bu iki hususa göre hakkı varsa, mahkemeye başvurup kira tespiti talebinde bulunacak. Okuyucum kiracının kiraya zam yapmadığı gibi kira bedellerini de ödemediğini yazmış. Bu husus ayrı bir hukuki konu. Bunun için kiracısına noterden ihtarname gönderecek ve ödenmemiş kiralar için 30 gün ödeme süresi verecek.

İhtarnameye de ‘30 gün içinde ödeme yapılmadığı takdirde sözleşmenin feshini talep edeceği’ cümlesini mutlaka koyacak ve 30 gün bekleyecek. 30 gün içinde ödeme yapılmazsa mahkemeye başvurup kiracının tahliyesini isteyecek. Okuyucumun tahliye için elinde bir başka hukuki imkan daha var. Kiracısının 15 yıllık olduğunu yazmış. 10 uzama yılını dolduran kiracıların tahliyesini herhangi bir gerekçe göstermeden talep etmek mümkün. Bu hususu da değerlendirebilir.