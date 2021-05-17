Ev sahibi olanlar dikkat! Önümüzdeki yıl başlıyor! Bu tarihlerde…

Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren emlak vergisinin mart ayında başlayan ilk taksit ödeme dönemi 31 Mayıs'ta bitiyor. Mevcut gayrimenkulünü elden çıkarmayanlarla geçen yıl gayrimenkul alanlar bu yıl vergi ödeyecek. Bu yıl ev alanların yükümlülüğü ise 2022'de başlayacak.

Hiç geliri olmadığını belgeleyenler, gelirleri sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıkla sınırlı olan kişiler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri ve engelli vatandaşlar emlak vergisinden muaf tutulacak.

NASIL HESAPLANACAK?

Emlak vergisi değeri, 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. Belirlenen rakama her yıl yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor. Yeniden değerleme oranı bu yıl için yüzde 9.11 oldu. Buna göre, 2021 yılına ait vergi değerleri, rayiç değere yüzde 4.55 artış eklenerek bulunacak.

Örneğin, geçen yıl 250 bin lira olan bir evin rayiç değeri üzerine yüzde 4.55 eklenecek. Bu şekilde 2021'e ait değer bulunacak. Evin bu yılki vergi değeri 261 bin lira olacak.

Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre bu rayiç değerin üzerine gayrimenkulün türü ve yerine göre belirlenen oranlar eklenecek. Konutların vergi oranı büyükşehirlerde binde 2, diğer illerde binde 1 olarak hesaplanacak.

ÖDEMELER NEREYE YAPILACAK?

Emlak Vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyen vatandaşlar, bu işlemleri belediyelerden veya e-Devlet aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebilecek.

Emlak vergisi taksitleri gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeye doğrudan yapılacak. Kovid-19 salgını sebebiyle banka şubelerine gitmek istemeyen vatandaşlar da bankaların mobil uygulamalarından bu işlemi gerçekleştirebilecek.

Muafiyet şartlarını taşımayan tüm vatandaşlar emlak vergisini ödemeye tabi tutulurken, verginin ilk ve ikinci taksitini belirlenen süre zarfında ödemeyenler için ise yüzde 1.6 oranında gecikme faizi uygulanacak.

ÖRNEK HESAPLAMA

İstanbul'daki bir evin 2020 yılına ait emlak vergi değeri: 250.000 TL

2018 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı: (yüzde 9.11/2): yüzde 4.55

Meskenin 2021 yılı emlak vergi değeri: 261.375 TL

Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri: 261.000 TL

522 TL MUAF OLANLAR GERİ ALABİLİR

Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret olanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene veya tek meskende hisseye sahip olmaları halinde bu meskene ait vergi ödeme yükümlülüğü bulunmuyor.

Muafiyetini bilmeden vergi ödeyen milyonlarca vatandaş da bulunuyor. Eğer ödeme yapıldıysa beş yıllık geriye dönük iade de alınabiliyor. Bunun için belediyenin emlak birimine düzeltme dilekçesi verilmesi yeterli oluyor.