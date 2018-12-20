Ev sahibine verilen hapis cezası, ödül oldu!

Kent merkezinde yaşayan 75 yaşındaki İsmail Sarsık ile kiracısı Aysel Bozkurt Tenekecioğlu arasında 2015 yılında yaşanan tartışma mahkemelik oldu. Kiracısının kedileri eve almasına kızan ev sahibi, "hakaret" ve "tehdit" suçlarından geçmişte aldığı hükmün geri bırakılması ve denetimli serbestlik cezalarının da olması dolayısıyla 9 ay 15 gün paraya çevrilemeyen hapis cezasının yanı sıra 3 bin lira para cezasına çarptırıldı. Yargıtay aşamasına kadar giden dosya, uzlaştırma bürosuna gönderildi.

Taraflar arasında başlayan müzakereler sonucunda uzlaşmaya varıldı. Ev sahibi İsmail Sarsık, Zonguldak Özel İdaresi sokak hayvanları rehabilitasyon barınağına 50 kg kedi 50 kg köpek olmak üzere 100 kilo mama bağışladı. İki taraf da birbirleriyle barıştı. Kiracı Aysel Bozkurt ev sahibiyle eski günlere geri dönerken ev sahibi İsmail Sarsık da hapis yatmaktan kurtuldu. Ev sahibinin hapis cezası barınaktaki sokak hayvanlarına ödül oldu.

Ev sahibi İsmail Sarsık, İstanbul’a yerleşti. Kiracısı Aysel Bozkurt Tenekecioğlu da karınlarını doyurduğu kedilerle mutlu günlerini yeniden sürdürdü.

"70 YAŞINDAKİ ADAMIN HAPSE GİRMESİNİ İSTEMEM"

İHA’ya konuşan kiracı Aysel Bozkurt Tenekecioğlu, yaşanan olayın ardından ev sahibi İsmail Sarsık ile uzlaştıklarını anlattı.

İsmail Sarsık ve kiracısı Aysel Bozkurt Tenekecioğlu uzlaşmadan sonra el sıkıştı.

Uzlaşma sonucunun hayvanlardan yana olmasının kendisini mutlu ettiğini belirten Tenekecioğlu, "Burada oturuyorum. Hayvanları çok seviyorum. Ev sahibim İsmail amca ile bir husumetimiz oldu. Hayvanlarla alakalı, bu olay mahkemeye taşındı. Mahkeme sonucu uzlaşmamız için çağrıda bulunuldu. Uzlaşmaya gittik. İsmail amca da Allah razı olsun ‘hayvanlara mama alabilirim’ dedi. Hayvanlara mama aldık. Böyle kötü bir olayın sonucunun böyle güzel çıkıp bir de hayvanlarla alakalı çıkması beni ayrıca mutlu etti. Ben uzlaşmada hayvanlara bağış istedim. Biz bunun belli miktarını barınağa verdik. Benim için de İsmail amca mama aldı. İsmail amcanın biz buraya taşınmadan önce 15-20 kedisi varmış. Sonra bizim baktığımız kedilerle alakalı bunları yaşadık. Kendisi paraya çevrilmeyen bir hapis cezası vardı. Uzlaştık. Onun için çok güzel oldu. Sonuç olarak benim için de güzel oldu. 70 yaşındaki bir insanın normal şartlarda hapse girmesini ben de istemem. Bu davamızdan sonra İsmail amca İstanbul’a gitti. Orada da evi vardı. Bu saatten sonra çocuklarıma mama geldi" ifadelerine yer verdi.

"HERKES KAZANDI"

Uzlaştırma Bürosu’nda görevli Emine Çiçek Öztürk, para cezasına çevrilemeyen hapis cezasının uzlaşma sayesinde hayvanlara ödül olduğunu belirtti. Öztürk, olayın ardından herkesin kazandığını belirterek "Zonguldak Uzlaştırma bürosunda görevliyim. Şikayete bağlı suçlarda Yargıtay’a kadar varsa da konu uzlaştırma bürosuna tevdi edilebiliyor. Burada İsmail amcanın da kesinleşmiş 9 ay 15 gün para cezasına çevrilemeyen cezası vardı. Bir de 3 bin lira para cezası vardı. Ancak dosya bana geldiğinde katılan Aysel Hanım'a ulaştım. Aysel Hanım'la bir araya geldik. Müzakerelere başladık. Aysel Hanım hayvansever ve onarıcı adalete katkı sunan merhametli bir insan. Sadece hayvansever olmak yeterli değil. Aysel Hanım'ın pozitif bir yaklaşımı vardı, çözüm yolları ürettik. Daha sonra İsmail amcaya ulaştık. Fakat onunla da gerekli kontağı kurarak gerekli teklifte bulunduk. İsmail amca da seve seve yardımcı olacağını söyledi. Burada kazan kazan kuralı devreye girdi. İsmail amca cezadan kurtuldu. Hem 75 yaşında, hayvanlara destekte bulundu ve kiracısıyla daha büyük sorunların önüne geçti. Aysel Hanım kazandı çünkü ev sahibi ile yine güzel diyaloglara devam edecek. Burada hayvan kazandı, kedinin eve girmesinden dolayı aralarında tartışma çıkmıştı. Bu tartışma mahkemeye taşındı ve mahkemeye kadar gitmişti. Biz onarıcı adaletin çözüm yollarını sunduk. Herkes kazandı. İsmail amca 50 kg kedi, 50 kg köpek mamasını bakım evine bağışladı" şeklinde konuştu.