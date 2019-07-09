Ev sahibiyle karşılaşan hırsız balkondan atladı

İddiaya göre, Irak uyruklu A.A.A.R. (18) Çiftlik Mahallesi’nde girdiği evden bir miktar para ile cep telefonu çaldığı sırada ev sahibince fark edildi. Bunun üzerine birinci kattaki evin balkonundan atlayan şüpheli, sakatlanmasına rağmen olay yerinden uzaklaştı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Şikayet üzerine çalışma başlatan Gazi Polis Merkezi ekipleri, zanlıyı kısa sürede yakaladı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından sağ bacağı alçılı şekilde, koltuk değnekleriyle adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA