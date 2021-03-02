Ev sahipleri dikkat! Sınır 6600 lira

Mülk sahipleri sorularını aslında şubat ayının başından itibaren iletmeye başlamışlardı. Beyanname vermek için en az ne kadar kira geliri elde etmek gerekiyor? İşyeri kiralarında stopaj geçen yıl düşmüştü, ödeyeceğim vergimi etkiliyor mu? Hisseli olarak mülk sahibiyim, beyan sınırı değişiyor mu? Götürü gider ve gerçek giderin farkı ne? Çocuklarımın özel okul faturalarını vergiden düşebilir miyim?

Hürriyet'ten Ahmet Karabıyık'ın yazısı:

Sigorta poliçelerini vergi hesabında indirim olarak gösterebilir miyim? Beyannameyi internetten nasıl göndereceğim? Ve diğer ayrıntılar...

SORULARA YANIT

Kira gelirlerinin beyanındaki kritik tüm konuları beş gün boyunca ele alıyoruz. 2021 beyannameleri için güncel değerler üzerinden merak edilen tüm soruları cevaplıyoruz.

Bugün, konut kira gelirlerinde beyan sınırını, gerçek gider götürü gider ayırımını, hisseli mülk sahipleri için hesaplama yöntemlerini açıklıyoruz. Farklı konut kira gelirleri için örnek vergi hesaplamaları da tablo üzerinden görülebilir…

KİMLER BEYANNAME VERECEK?

2020’de; yıl içinde toplam 6 bin 600 liraya kadar konut kirası elde edenler beyanname vermeyecek. Beyanname vermeyen mülk sahiplerinin vergi ödemesi de söz konusu değil. 6 bin 600 liranın üzerinde konut kira geliri olanlar mart ayı içinde beyanname verecek. Hissedarlar için de aynı tutar geçerli. Kişi başı elde edilen konut kira geliri 6 bin 600 lirayı geçmiyorsa beyanname verilmeyecek. Hissedarların eş olması da durumu değiştirmiyor. Kira geliri; hissedar başına 6 bin 600 lirayı geçtiği andan itibaren, her bir hissedar ayrı ayrı 6 bin 600 liralık istisnayı vergi hesabında gelirinden düşebiliyor. Bir kişi, birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde istisna, her bir konut için ayrı ayrı değil, kira gelirleri toplamına bir defa (6 bin 600 lira) uygulanabilecek. Götürü giderin avantajı herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmaksızın direkt yüzde 15 oranında hesaplanan tutar, kira gelirinden düşülebiliyor. Götürü gider yöntemini seçenlerin iki yıl bu yöntemden vazgeçme haklarının olmadığını da ayrıca belirtelim.

VERGİ HESAPLAMASI

Götürü gider yönteminde, mülk sahiplerinin 2020’de elde ettiği kira gelirleri için ne kadar vergi ödemeleri gerektiği tablodan görülebilir. Örneğin aylık 2 bin lira, yıllık 24 bin lira kira geliri elde eden mülk sahibinin, 2 bin 219 liralık gelir vergisi ödemesi gerekecek. Önce istisnayı (6 bin 600 lira) sonra yüzde 15 götürü gideri (2 bin 610 lira) düşüp, 14 bin 790 lira matrah üzerinden, yüzde 15 oranı üzerinden vergi hesaplanacak. Gerçek gider yönteminde ise yüzde 15’lik sınıra tabi olmaksızın belgeli giderler kira gelirinden düşülebiliyor. Ancak söz konusu belgelerin beş yıl boyunca saklanması gerekiyor. Maliye yetkilileri inceleme başlatırsa bu belgelerin yetkililere gösterilmesi gerekiyor.

HANGİ ORANDAN VERGİ ÖDENECEK?

Gelir Vergisi’nin oranı ilk olarak yüzde 15’den başlıyor, gelirin-matrahın artmasıyla beraber önce yüzde 20’ye, sonra yüzde 27’ye, yüzde 35’e ve son olarak yüzde 30’a kadar yükseliyor.