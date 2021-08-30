Ev yapımı arındırıcı şampuan tarifi

Piyasada çok fazla arındırıcı şampuan var, doğru. Ancak evde kendi arındırıcı şampuanınızı yaparak kimyasalları vücudunuzdan uzak tutmanız mümkün. Birçok faktör, saçların yıpranmasına, kepeklenmesine, aşırı yağlanmasına ya da kırılmasına neden olabilir. Saçınızda böyle bir durum varsa, saç detoksu yapma vaktiniz gelmiş demektir. Şimdi bahsedeceğimiz arındırıcı şampuan tarifinde en önemli malzeme elma sirkesi. Elma sirkesi, yıllardır sağlık tutkunlarının vazgeçilmezi olarak karşımıza çıkıyor. Elma sirkesi, saç derisini soyan ve kepeği uzak tutan alfa hidroksi asitleri ve saçı besleyen vitamin mineral açısından zengindir. Aynı zamanda asidiktir ve saç derisi pH'ını düşürmek ve dengelemek için kullanılabilir.

MALZEMELER

7 bütün sabun cevizi

3,1/2 bardak su

3/4 su bardağı elma sirkesi

10 damla tatlı portakal yağı

YAPILIŞI

Sabun cevizlerini bir tülbentin içine koyun ve bağlayın. Orta boy bir tencereye su doldurduktan sonra sabun cevizlerini içerisine atın. Isıyı en aza indirin ve 30 dakika boyunca kaynatın.

Tencereyi ateşten alın ve sabun cevizlerini içerisinden çıkarmadan tamamen soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra köpük görene kadar torbayı sıkın. Torbayı soğuk suyla durulayın ve köpük görene kadar tekrar sıkın. Sabun cevizi sıvısını bir cam kavanoza dökün.

Sabun cevizinden elde ettiğiniz sıvının içerisine elma sirkesini ve portakal yağını ekleyin ve karıştırın.

Şampuan alıştığınızdan daha akıcı olacak, bu nedenle saçınıza spreyleyerek daha fazla verim alabilirsiniz. Islak saça küçük bir miktar uyguladıktan sonra nazikçe masaj yapın. 5 dakika bekletin ve ardından iyice durulayın.







