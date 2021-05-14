Mevsiminde yetişen sebze ve meyvelerle yapılan yemek ve tatlılar her zaman daha lezzetli olur. Mevsiminde yetişen meyvelerle yapılan çilekli dondurma tarifi de hem serinletecek hem de damak tadınızı şenlendirecek. İşte ev yapımı çilekli dondurma tarifi...

ÇİLEKLİ DONDURMA TARİFİ

MALZEMELER

300g Çilek

1 paket sıvı krema

1 su bardağı şeker

Yarım su bardağı süt

4-5 damla limon suyu

EV YAPIMI ÇİLEKLİ DONDURMA NASIL YAPILIR?

1.Öncelikle buzdolabında dondurmuş olduğumuz çilekleri alarak 5-10 dakika kadar bekletelim. Şu anda çileğin tam zamanı siz de dondurucunuza bol bol kaldırabilirsiniz. Bu şekilde birbirine yapışmadan nasıl dondurduğumu videonun devamında anlatacağım.

2.Bu tarifte kullanacağım diğer malzemeler 1 paket krema, 1 su bardağı şeker, yarım su bardağı süt ve 4-5 damla limon suyu.

3.İlk olarak 300g yani bir kase kadar dondurulmuş çileği blendera alalım. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri ilave edelim ve blenderın kapağını kapatarak çalıştıralım.

4.Tüm çilekler püre kıvamına gelene kadar çalıştırmaya devam edelim. Kıvamı bu şekilde olmalı, tüm çilekler tamamen parçalanmalı.

5.Üzerine 1 paket sıvı kremayı ve yarım su bardağı sütü ilave edelim ve blenderı tekrar çalıştıralım.

6.Malzemeler güzelce karıştıktan sonra, 4-5 damla limon suyunu da blendera ekleyelim ve son kez çalıştıralım.

7.Hazırladığımız karışımı, kullanacağımız dondurma kabına dökelim. Kabımızı kapağı açık bir şekilde derin dondurucuya alalım. 1,5-2 saat sonra dondurmamızı dondurucudan alalım ve bir çatal yardımıyla güzelce karıştırarak tekrar dondurucuya kaldıralım. Bu işlemi 1,5-2 saat aralıklarla 3-4 defa olacak şekilde tekrarlayalım. Bu aşama dondurmanın kıvamı için çok önemli. Son kez dondurucudan alıp karıştırdığımızda bu sefer kabın kapağını kapatalım ve 1 gece kadar derin dondurucuda bekletelim.

8.Dilerseniz dondurmayı kendinden çubuklu kalıplarda da hazırlayabilirsiniz. Özellikle çocuklar için çok pratik olacaktır. Ben size göstermek için bu şekilde bir kalıba da dondurma karışımımdan döktüm. Aynı şekilde 1 gece dondurucuda beklettim.

9.Dondurmamızı servis etmeden önce dilerseniz çilekleri nasıl dondurabileceğinizi anlatayım. Çileklerin kaba yapışmaması için pişirme kağıdını alarak düz bir tepsiye yerleştirelim. Benim dondurucumun bu şekilde tepsisi vardı onu kullandım ancak plastik bir tepsi de olur. Ardından yıkayıp suyu tamamen süzülen çileklerimizi pişirme kağıdının üzerine aralıklı bir şekilde dizelim. Böylece çilekler hem kaba hem de birbirlerine yapışmadan güzelce donacaktır.

10.Çileklerimizi bu şekilde, derin dondurucuda 2-3 saat kadar bekletelim. Çilekler donduktan sonra çift kilitli poşetimizi alalım ve donmuş çilekleri poşete aktaralım.