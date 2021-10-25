Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız ev yapımı cips tarifi, tadına doyamayacağınız enfes bir lezzet. Peki, evde cips nasıl yapılır? Ev yapımı cips tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

EVDE CİPS TARİFİ

Cips malzemeler

2 adet yufka

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı mısır unu

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı su

1 küçük boy soğan

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pulbiber

1 çay kaşığı tuz

EV YAPIMI CİPS YAPILIŞI

İlk olarak soğanı rendeleyerek suyunu alın. Sarımsağı iri olacak şekilde kesin. Salçası sos için tüm malzemeleri derince bir kapta güzelce karıştırın. 1 tane yufka alarak tezgaha serin. Yufkanın yarısına hazırlanan sostan süren ve diğer yarısını üzerine kapatın. D şekline gelen yufkanın üzerine ve ters çevirerek altına da sos sürün. Yani yufkanın her yeri soslanmış olmalı. Güzelce soslanan yufkayı önce kare kare olacak şekilde kesin. Daha sonra verev keserek üçgen dilimler elde edin.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine kesilen üçgen yufkaları sıralayın. 1 yufka 2 tepsiye sığıyor. İki tepsiyi birlikte pişirebilirsiniz.

Önceden ısıtılan 180 derece fırında 6-7 dakika fırınlayın. Daha sonra fırın derecesini 120 dereye düşürerek yufkalar tamamen kuruyup çıtır çıtır olana kadar pişirin. Soğuyan cipslerimiz servise hazır.



