Yanına bol yeşilliklerle servis edebileceğiniz ev yapımı etsiz çiğ köfte tarifi, ister öğle yemeklerinde isterseniz de akşam yemeklerinde servis edebileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, ev yapımı etsiz çiğ köfte nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız ev yapımı etsiz çiğ köfte tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

EV YAPIMI ETSİZ ÇİĞ KÖFTE TARİFİ

Ev yapımı etsiz çiğ köfte malzemeler

1,5 su bardağı çiğ köftelik esmer bulgur

1 su bardağı sıcak su (200 ml)

2 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı isot

1 adet küçük boy soğan

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı nar ekşisi

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet limonun suyu

EV YAPIMI ETSİZ ÇİĞ KÖFTE YAPILIŞI

Uygun bir kap içerisine bulguru alın.

Üzerine sıcak suyu ekleyerek 15 dakika kadar bulgurların yumuşaması için bekletin.

Bu aşamada su miktarı bulgurun cinsine göre değişiklik gösterebilir.

Güzel bir sonuç almak için kullandığınız bulgurun çiğ köftelik esmer bulgur olmasına da dikkat etmelisiniz.

Bulgurların yumuşamasını beklerken çiğ köftenin diğer malzemelerini hazırlayabiliriz.

Kabuğu soyulan soğanı yemeklik olacak şekilde küçük küçük doğrayın.

Soğanı rendelemek ya da robottan geçirmek yerine bu şekilde doğramak çiğ köftenin lezzetini arttıracaktır.

Doğranan soğanları avuç içerisine alarak sıkın ve suyunu çıkartın.

15 dakika sonunda bulgurun üzerini açın ve doğru kıvamda olduğunu anlamak için elle bir parça alarak sıkın.

Eğer bulgurlar toparlanıp dağılmadan duruyorsa yeterli şekilde ıslanmış demektir.

Ancak elle sıkıldığında dağılıyorsa biraz daha sıcak su ilavesi yaparak ayarlayabilirsiniz.

Bulgurları çiğ köfte yoğurma tepsisine alın.

Üzerine isot ve tuzu ekleyin, bulgura yedirerek yoğurmaya başlayın.

Suyu sıkılmış soğanları ilave edin ve yoğurmaya devam edin.

Domates salçası, biber salçası, yoğurt, nar ekşisi, sıvı yağ ve limon suyunu ekleyerek çiğ köfteyi yarım saat kadar yoğurmaya devam edin.

Bu aşamada her malzemeyi ekledikten sonra güzelce yoğurarak yedirirseniz daha güzel sonuç elde ederseniz.

Aynı zamanda kullandığınız isotun da iri taneli ve yağlı bir isot olması çiğ köftenizin parlaklığını ve rengini daha güzel yapacaktır.

İstenilen kıvama gelen çiğ köfte harcından parçalar alın ve elle sıkarak şekillendirin.

Burada eldiven kullanırsanız çiğ köfteleriniz daha pürüzsüz olacaktır. Ara ara da ellerinizi ıslatmayı ihmal etmemelisiniz.

Şekillendirme işlemi bittikten sonra çiğ köfteleri marul, maydanoz, limon ve nar ekşisi eşliğinde servis edin.



