Ev yapımı güneş koruyucusu

Hem doğal hem de uygun bir güneş koruyucu yapmak tahmin edilenden daha basit. Kozmetoloji ve Tibbi Bitkiler Uzmanı Seda Sakacı Çelik, ev yapımı doğal güneş kremi tarifini paylaştı.

DOĞAL GÜNEŞ KREMİ TARİFİ (TÜM CİLT TİPLERİ İÇİN)

Malzemeler:

25 gram karite yağı (shea butter)

5 ml pamuk yağı

5 ml Hindistan cevizi yağı (katı kıvamda)

5 ml susam yağı

Hazırlanışı: Karite yağı, bir cam behere ya da cam bir kâseye konulur. İçerisine susam ve pamuk yağı ilave edilip benmari usulü eritilir. Katı Hindistan cevizi yağı da ayrı bir yerde (yine cam bir kapta) benmari usulü eritilir. Erimiş durumdaki karite, susam ve pamuk yağlarından oluşan karışımının içerisine aktarılır. Cam bir çubuk veya tahta kaşıkla karıştırıldıktan sonra hazır hale gelen krem, kavanoza aktarılıp buzdolabında muhafaza edilir.

Güneşe çıkmadan 20 dakika evvel cildimize sürebiliriz. Gündüz nemlendirici olarak da kullanılabilir. Raf ömrü 6 aydır.

BRONZLAŞTIRI DOĞAL GÜNEŞ YAĞI (TÜM CİLT TİPLERİ İÇİN)

Malzemeler:

30ml susam yağı

30 ml fındık yağı

10 ml kakao yağı

20 ml ceviz yağı

10 ml havuç yağı

Hazırlanışı: Bütün malzemeler karıştırılır. Koyu renkli cam şişeye aktarılır. Bronzlaşma ciltte sağlandıktan sonra da bu yağ kullanılabilir. Sabit yağların raf ömrü 2 yıl olduğundan, bu karışımın raf ömrü de 2 yıldır.

BRONZ TENİ KORUMAK İÇİN

Malzemeler:

Bir adet organik limonun kabuğu

2 gr kuru nane

100 ml sıcak su

20 ml ceviz yağı

20 ml havuç tohumu yağı

Hazırlanışı: Bronz tende, ciltte şiddetli kuruma olur. Bu sebeple cildin nemini sağlamak için haftada bir kez, limon kabuğu ve kuru nane sıcak su ile demlenir, süzülür. Daha sonra ceviz ve havuç tohumu yağı ile birleştirip cilde masaj halinde uygulanır. Yağ uygulandıktan yarım saat beklenmelidir. Sonra ılık bir duş alınabilir.