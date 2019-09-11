Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Gönen, yazın tüketilen sebze ve meyvelerin kışın da sofralarda olması için evlerde konserve yapımına başlandığını bildirdi. Gönen, konservede kullanılacak malzemelerin taze ve küflü olmamasına dikkati çekti. Ev yapımı konservelerde kas felcine neden olan 'clostridium botulinum' bakteri riskinin daha fazla bulunduğunu belirten Gönen, "Bu bakteri toksini botoksta da kullanılan bir toksin ve kas felcine yol açıyor. 12-72 saat içinde kendini gösteriyor. Kusma, bulantı, karın ağrısı gibi nörolojik durumlarla karşılaşıyoruz. Kendini 72 saat sonra da gösterebiliyor. Ciddi bir kas tutulumuyla ortaya çıkıyor ve zamanında müdahale edilmeyip, erken tedavi edilmezse ölümlere yol açabiliyor" dedi.

'TÜRÜNE GÖRE BELLİ DERECELERDE KAYNATILMALI'

Gönen, söz konusu bakterinin yok edilmesi için sebzelerin türüne göre belirli derecelerde kaynatılması gerektiğine dikkat çekerek "Uygun olmayan koşullarda saklanan konservelerde yeniden bakteri üremesi gerçekleşebiliyor. Bakteri oluşumunu önlemek için sebze ve meyveleri doğru yöntemle kaynatmak gerekiyor. Özellikle fasulye ve bezelye gibi asiti düşük olan sebzeler düdüklü tencerelerde 15-20 dakika kaynatılmalı Domates ve meyvelerin ise 100 derecede 15-20 dakika kaynatılıp kullanılması gerekiyor" diye konuştu.

'KAPAKTA BOMBELEŞME VARSA ÇÖPE ATIN'

Fatma Gönen, konserve yapımında kullanılacak kapaklara da özellikle dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, bunların 20 dakika kadar kaynatılması gerektiğini bildirdi. Kavanoz kapaklarının sadece bir kere kullanılabileceğini belirten Gönen, "Kapakta bombeleşme veya kapakta bir sızıntı varsa burada bakterinin ürediğini gösteriyor. Bu belirtiler varsa konserve tüketilmeden ve tadına bakılmadan hemen atılması gerekiyor. Ayrıca konserve açıldıktan sonra 10 dakika kadar kaynatılırsa bu bakteri oluşumunu tamamen önlemiş oluyor. Konserve açıldıktan sonra dolapta en fazla 3-4 gün muhafaza edilebilir. Açılmamış bir konservenin ise 6 ay kadar saklama süresi var" diye konuştu.