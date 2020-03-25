Ev yapımı kumpir tarifi: Evde kumpir nasıl yapılır?

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Ev yapımı kumpir tarifi

Ev yapımı kumpir malzemeleri

2 kumpirlik patates

2 tatlı kaşığı tereyağı

Tuz

4 yemek kaşığı rendelenmiş çedar peyniri

6 dilim sucuk

2 kokteyl sosis

4 dilim salam

2 tatlı kaşığı mısır

2 tatlı kaşığı dilimlenmiş siyah zeytin

4 yemek kaşığı Amerikan salatası

Ev yapımı kumpir yapılışı

Patatesleri yıkayıp kurulayın ve bıçağın ucuyla birkaç yerinden delin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında iyice yumuşayıncaya kadar yaklaşık 45 dakika pişirin. Patateslerin üzerinden ince bir parça kesin ve içini çatalla ezin. Tereyağı ve tuzu ilave edip karıştırın. Rendelenmiş çedar peyniri, küp doğradığınız sucuk, kokteyl sosis, mısır ve dilimlenmiş siyah zeytini bir kasede karıştırın. Patateslerin içine sırasıyla Amerikan salatası, karıştırdığınız malzemeler ve rendelenmiş kaşar peynirini ilave edin. Sıcak servis yapın.