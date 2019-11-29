Bozulmaya yakın olan meyveleri değerlendirmek amaçlı evde doğal meyve suyu yapmak oldukça mantıklı bir fikirdir. Meyvenin ne kadar sağlıklı olduğunu bilmeyen yoktur. Evde yapılan doğal meyve suları da oldukça sağlıklı oluyor. Eğer " ev yapımı meyve suyu tarifi, doğal meyve suyu nasıl yapılır " merak ediyorsanız detaylar haberimizde.

Ev yapımı meyve suyu tarifi: Doğal meyve suyu nasıl yapılır?

Tarif karışık meyve suyu içindir. Aynı yöntemle tek bir meyve için yapılması da mümkündür.

Malzemeler

- 4 tane elma

- 2 tane nar (soyulup ayıklanmış)

- 3 tane portakal

- Kuru meyveler (kayısı, mürdüm eriği, ananas)

- 1 su bardağı şeker

- 2 litre su

Ev yapımı meyve suyu yapılışı

Elma küp küp doğrayıp tencereye atalım. Portakalı soyup doğrayalım ve tencereye atalım. Nar tanelerini ekleyelim. Kuru meyveleri de doğrayıp içine atalım. 2 litre su ile iyice kaynatalım. Yumuşayınca içinde meyveleri hafifçe ezelim. Altını kapatıp bu şekilde bekletelim biraz. Daha sonra süzün ve tekrar tencereye alalım. 1 su bardağı şeker eklenir (daha az şeker isteyenler 1 su bardağından daha az atabilirler). Soğutup tüketebilirsiniz.

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