Sevdiklerinize ev yapımı puding hazırlamak oldukça kolay. Eğer ev yapımı puding tarifi arıyor ya da puding nasıl yapılır merak ediyorsanız "Ev yapımı puding tarifi, puding nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Ev yapımı puding tarifi

Ev yapımı puding malzemeleri

4 su bardağı süt

2 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı un

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı tereyağı

Ev yapımı puding yapılışı

Çok büyük olmayan bir tencereye sütü alın. Üzerine un, nişasta, şeker ve kakaoyu ekleyip iyice çırpın. Ardından tencereyi ocağa alın. Bir kaşık ya da çırpıcı yardımıyla karıştırarak kıvamı koyulaşana kadar pişirin.