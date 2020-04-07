Ev yapımı puding tarifi: Puding nasıl yapılır?
Kolayımıza geldiği için genelde hazır pudingleri tercih ediyor olsak da ev yapımı puding tarifi en az hazır pudingler kadar kolay. Eğer sizde sevdiklerinize hazırlamak için ev yapımı puding tarifi arıyor ya da puding nasıl yapılır merak ediyorsanız "Ev yapımı puding tarifi, puding nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
07 Nisan 2020, Salı 18:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sevdiklerinize ev yapımı puding hazırlamak oldukça kolay. Eğer ev yapımı puding tarifi arıyor ya da puding nasıl yapılır merak ediyorsanız "Ev yapımı puding tarifi, puding nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
Ev yapımı puding tarifi
Ev yapımı puding malzemeleri
- 4 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı nişasta
- 3 yemek kaşığı un
- 1 su bardağı toz şeker
- 3 yemek kaşığı kakao
- 1 paket vanilya
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
Çok büyük olmayan bir tencereye sütü alın. Üzerine un, nişasta, şeker ve kakaoyu ekleyip iyice çırpın. Ardından tencereyi ocağa alın. Bir kaşık ya da çırpıcı yardımıyla karıştırarak kıvamı koyulaşana kadar pişirin.
İlgili Haberler
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN