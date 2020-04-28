Ev yapımı ramazan pidesi

Ramazan’ın gelmesiyle birlikte bu dönemin vazgeçilmezi olan pide de evde yapılmaya başlandı. Ramazan’ın ilk günlerinin (23-26 Nisan) sokağa çıkma yasağına denk gelmesi de vatandaşı evde kendi pidesini yapmaya yöneltti. Evde kalan vatandaşların önce ekmek sonra da pide yapımına başladığını söyleyen Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, “Pide üretiminin iftardan 2 saat önce durdurulması ve insanların fırında kalabalıklarla muhatap olmak istememesi insanları pide yapımına yöneltti. Ama tabiki evde yapılan ekmek ve pide, fırından alınanlarla bir olmaz. Haftaiçi sokağa çıkma yasağı olmayacağı için insanlar yine fırından pide alacaktır” diye konuştu.

Köşe yazarları bile

Özellikle Twitter ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarında birçok vatandaş evde pide yapmanın tarifini ararken, bazıları da yaptıkları pidenin fotoğraflarını paylaştı. Pide paylaşımı yapanlar arasında bilindik köşe yazarlarından, ünlülere kadar birçok isim de vardı. Binlerce takipçisi olan sosyal medya blogger’ları da takipçileriyle birlikte canlı yayınlarda pide yapmaya başladı. Ramazan sonuna kadar evde pide yapımının artması bekleniyor.

İstanbul'da 3 TL

Pide fiyatlarıyla ilgili bilgi veren Halil İbrahim Balcı, “Pidenin kilogram fiyatının ülke genelinde 10 lirayı geçmemesi için genelge yayımlamıştık. Buna göre geçen yıl İstanbul’da 3 liraya satılan 350 gramlık pide bu sene de aynı fiyatla tüketicilere ulaştırılacak. Bazı illerde ise zamlı fiyatlar geçerli. Ankara’da 275 gramlık sade pidenin bu yılki fiyatı 2.5 lira olurken, İzmir’de 300 gram pide 3 lira oldu” dedi.





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