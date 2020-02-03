Ev yapımı waffle tarifi: Ev yapımı waffle nasıl yapılır?

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Ev yapımı waffle tarifi

Ev yapımı waffle malzemeleri

- 2 adet yumurta

- 1 yemek kaşığı toz şeker

- 1 su bardağı süt

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilin

- 1,5 su bardağı un

- 1 çay kaşığı tuz

- 4 yemek kaşığı sıvı yağ

Waffle servisi için:

- 2 yemek kaşığı çikolata kreması

- 2 yemek kaşığı fındık kreması

- 5 adet çilek

- 1 adet muz

- 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

- 1 yemek kaşığı dövülmüş fındık

- 1/2 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

Ev yapımı waffle yapılışı:

Yumurta ve şekeri rengi açılıp, köpürene kadar çırpın. Üzerine süt, kabartma tozu, vanilin, un, tuz ve sıvı yağ ekleyip çırpmaya devam edin. Waffle makinesini kızdırın ve yağlayın. Hazırladığınız harçtan bir kepçe kadar waffle gözüne dökün. Makinanın kapağını kapattıktan sonra orta ısıda, aralarda kontrol ederek pişirme işlemini gerçekleştirin. Hazırladığınız waffle karışımı bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Renk alıp, dışı çıtır içi daha yumuşak kıvamda kalarak pişen waffleları servis tabağına alın. Çikolata ve fındık kreması, çilek ve muz dilimleri ekleyip Hindistan cevizi, Antep fıstığı ve dövülmüş fındık serpiştirin.