Ev yapımı yoğurt tarifi: Ev yapımı yoğurt nasıl yapılır?

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Ev yapımı yoğurt tarifi

Ev yapımı yoğurt malzemeleri

500 ml. günlük süt (mümkünse çiftlik sütü)

1 tatlı kaşığı yoğurt (oda sıcaklığında)

Ev yapımı yoğurt yapılışı

Sütü çelik bir tencereye aktarın, orta ateşte kaynamaya bırakın. Sütün üzeri köpük köpük olmaya başladığında tahta bir kaşıkla karıştırarak havalandırın. Havalandırma işlemi sonrasında kaynama noktasına gelen sütü kısık ateşte 10-15 dakika kadar pişirmeye devam edin. Yoğurt mayalayacağınız cam, toprak ya da seramik bir kabı temiz bir mutfak örtüsünün orta kısmına alın. Kaynayan sütü kaba boşaltıp, ılınmaya bırakın. Mayalanma işlemi için uygun sıcaklığı anlamak adına serçe parmağınızın uç kısmını sütün içine sokun. Süt ne çok ılık ne de çok sıcak olmalı, parmağınız sütün ısısına 1'den 10'a sayana kadar dayanmalı. Mayalama için kullanacağınız yoğurdu, küçük bir kasede mayalanmayı bekleyen az miktarda ılık sütle karıştırdıktan sonra kaba ekleyin ve tahta bir kaşık yardımıyla karıştırın. Sütün sulanmadan buharlaşması ve hava alması için öncelikle kabın üzerine tel bir süzgeç ya da hava alan pamuklu bir tülbent kapatın. Sonrasında mayalanan sütün sıcaklığını koruması için alt kısmında kalan örtüyle çevresi ve üzerini kapatın. Ortalama 6 saat sonrasında üzerini açtığınız yoğurdu, çok fazla hareket ettirmeden üzerini kapatıp buzdolabına alın. Kıvamlı olması için mümkünse bir gün boyunca dinlendirdikten sonra üstten üstten aldığınız yoğurdu servis edin.

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