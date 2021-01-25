Magazin Eva Mendes: Kızımın tepkisi sonrası sosyal medyaya ara verdim

Eva Mendes: Kızımın tepkisi sonrası sosyal medyaya ara verdim

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Eva Mendes: Kızımın tepkisi sonrası sosyal medyaya ara verdim

Dünyaca ünlü oyuncu Eva Mendes, kızının telefonda çok fazla zaman geçirdiğini söylemesinin ardından sosyal medyaya ara verdiğini itiraf etti.

25 Ocak 2021, Pazartesi 14:14 Son Güncelleme:
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Neredeyse bir ay boyuncu Instagram'da paylaşım yapmayan Eva Mendes, hayranlarına sosyal medyaya yaklaşımını neden değiştirdiğini sorusuna cevap verdi. 46 yaşındaki oyuncu, kızlarından birinin kendisine telefonda çok zaman geçirdiğini söylediği için bir süredir paylaşımda bulunmadığını itiraf etti.

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'Kızım kişisel algıladı'

Mendes, "Kızımın bunu kişisel algıladığını söyleyebilirim. Ve o bir çocuk, tabii ki kişisel algılayacak. Kişisel olmadığını açıklığa kavuşturmak için zahmet harcamadığımız sürece çocuklar olan biteni kişisel algılar" dedi.

Eva Mendes, sözlerine; "Bu yüzden güzelce konuştuk, özür diledim ve dikkat edeceğime dair ona söz verdim. Hep onlarla evde olmamın her zaman orada bulunduğum anlamına gelmediğini fark ettim" diye devam etti.

Özel hayatını paylaşmaktan pek hoşlanmayan güzel oyuncu, on yıldır meslektaşı Ryan Gosling ile birlikte. Ünlü çiftin Esmeralda Amada ile Amada Lee adında iki kızları var.

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