Evcil hayvan hırsızlarına karşı pati dedektifleri iş başında

Yeni bir meslek doğdu! Pandemide evcil hayvanlar aylar boyu evlere kapanan insanların can simidi oldu. Evlat gibi görülen hayvanların, sahipleri için değerini bilen hırsızlar da bir o kadar çoğaldı. ABD, Avustralya, İngiltere başta olmak üzere pek çok ülkede kayıp evcil hayvan vakaları endişe verici seviyelere çıktı. Bu da yepyeni bir meslek grubunun doğmasına yol açtı: Hayvan dedektifleri.

ŞÜPHELİLER TANIDIK

Dedektifler, hayvanların genellikle planlı operasyonla çalındığını söylüyor. Hırsızlar soygun için hanelere giriyor. Hayvan hırsızları arasında evde çalışanlar veya bir hizmet için uğrayanlara rastlanıyor. Bazen de hayvanları, bizzat bakıcıları çalıyor. Kayıp hayvanlarla ilgili ipuçlarını değerlendirip izlerini süren dedektiflerin sayısı çok az. İşte hayvanları elleriyle koymuş gibi bulan en ünlü dedektifler ve sırları:

ANNE-MARIE: Avustralya’da yaşıyor. Uzmanlık alanı kedi, köpek, tavşan, keçi, kuş, domuz ve atlar. Pandemiden sonra haftada en az 50 başvuru alıyor. Kayıp hayvanları yüzde 80 buluyor. Altı yaşında köpeği Sam’in çalınmasından etkilenip hayatını kayıp hayvanların bulunmasına adamış. Ekibinde eski polisler de var.

KARIN TARQWYN: ABD’nin Nebraska eyaletinde yaşıyor. Uzmanlık alanı köpekler. Bir ajansı var. Genellikle pahalı köpek sahipleri başvuruyor. Son 1.5 yılda French bulldog cinsi köpek hırsızlıklarında yüzde 70 artış yaşanmış. Haftada bu tür beş vakaya bakıyorlar. “Pandemide işsizlik arttığı için hayvan hırsızlıkları arttı. Genellikle fidye istiyor ya da pahalı köpekleri satıyorlar” diyor.

COLIN BUTCHER: İngiltere Pet Dedektifleri vakfının kurucusu. Emekli dedektif. Pandemi sonrası günde 15 köpek hırsızlığı vakası geliyor. Çalınanların yüzde 22’si sahiplerine kavuşturulabiliyor.

SHARON MORRİS: ABD’nin New Hampshire eyaletinde yaşıyor. Uzmanlık alanı, kediler ve kuşlar. Yılda 200 vakaya bakıyor. Gönüllü çalışıyor.

LADY GAGA BİLE MAĞDUR OLDU

ABD’li şarkıcı Lady Gaga’nın üç French bulldog cinsi köpeği, bakıcılarına düzenlenen silahlı saldırıyla dört ay önce kaçırılmıştı. Lady Gaga, 500 bin dolar ödül koyarak hırsızları tuzağa düşürüp yakalanmalarını sağladı.







