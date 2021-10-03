Evcil hayvan ürünleri, milyar dolarlık bir sektör

Her yıl artarak büyüyen pazarın 2023 yılında 1 milyar doları geçmesi bekleniyor. Hayvanlar için mama, yem, kum, oyuncak, kozmetik ve bakım ürünleri, sağlık, temizlik ürünleri yanı sıra özel kıyafetler, sigorta, otel ve kuaförlük gibi birçok farklı alanda çeşitli ürün ve hizmetler sunuluyor.

"ONLARIN DA İHTİYAÇLARI VAR"

Evcil hayvanlara yönelik Petzoo fuarının organizatörü Selçuk Çetin, sektörün her yıl büyüyen pazar hacmine dikkat çekerek “Türkiye'de 10 evden birinde kedi, köpek, kuş, balık ve buna benzer hayvan besleniyor. Evdeki dostlarımız ailenin bir parçası, dolayısıyla onlara yönelik ürün ve hizmetler mutlak bir ihtiyaç. Sürekli büyüme eğiliminde olan bu pazar artık milyarlar dolarlarla ifade edilen büyük bir sektör haline geldi. Pandemi sürecinde birçok iş kolu zor durumda kalırken tersine en çok büyüyenlerden biri evcil hayvan ürünleri sektörü oldu. Türkiye pet ürünleri ve hizmetleri pazarı yıllık büyüme ortalaması yaklaşık %15 civarındayken bu oran pandemi döneminde %50 ye kadar çıktı” dedi. Çetin bu durumu ise “Pandemi döneminde evcil hayvanlarıyla daha çok vakit geçirme durumunda kalan insanlar onların ihtiyaçlarına odaklandılar" şeklinde açıklıyor.

"TÜRKİYE ARTIK İHRACATÇI ÜLKE"

“Artık evcil hayvanlara dair her türlü ürün ve hizmet Türkiye’de üretilebiliyor” diyen Çetin “Geçmişte neredeyse tamamı yabancı markalı ithal ürünlere bağımlı olan Türkiye pazarında yerli ürün ve hizmetler hakimiyet kurdu hatta yurtdışında da söz sahibi olmaya başladı. Türk evcil hayvan ürünleri sektörü her geçen gün teknoloji ve tesis yatırımlılarını arttırarak gelişmeye devam ediyor ve artık 60’dan fazla ülkeye ihracat yapan firmalarımız var. Yakın gelecekte marka ülke haline geleceğimize, büyük bir endüstri olacağımıza inanıyorum” dedi.

PEZOO EURASIA AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR

Kedi, köpek, kuş, balık benzeri birçok evcil hayvan türüne dair en yeni ürün ve hizmetlerin sergileneceği Petzoo Eurasia’da mama, yem, oyuncak, kozmetik, bakım ürünleri, destekleyici sağlık ürünleri, kum, akvaryum, temizlik ürünleri, özel kıyafetler ve aksesuarlar hayvan sahiplerinin beğenisine sunulacak. Fuarı Petzoo Eurasia, 21-24 Ekim 2021 tarihlerinde 4 gün boyunca 11.00-19.00 saatleri arasında açık olacak.