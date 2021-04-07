Evcil hayvanını kaybeden çocuğa nasıl davranmak gerekir?

Evcil hayvanlarımız ailemizin parçasıdır. Özellikle de çocuklar için ailenin çok sevilen üyelerinden olduğu için evcil hayvanların yaşamını yitirmesi son derece zor bir durumdur. Evcil hayvanı kaybetmenin hissi, bir insanı kaybetmekle aynıdır. Bu süreçte çocuğunuzun yasına ortak olmak gerekiyor. Bunun için dikkat edilmesi gereken hususlar var:

HER ÇOCUK ÖLÜMLE İLGİLİ HABERLERE FARKLI ŞEKİLDE TEPKİ VERİR

Bir çocuğun ölümle başa çıkma anlayışının yaşından ve gelişim düzeyinden etkilendiğini unutmayın. 6 yaşın altındaki çoğu çocuk ölümün kalıcılığını kavrayamaz. Bir şekilde ölüme kendilerinin neden olduklarına inanabilirler. Çocuğun bu suçluluk duygusuna kapılmaması için ölen hayvanın ölüm sebebi çocuğa uygun bir şekilde anlatılmalıdır.

DÜRÜST OLUN

Bir evcil hayvanın hastalandığını ve artık öleceğini biliyorsanız, çocuklarınıza karşı dürüst olun. Çocuğa “Kaçtı, gitti!” veya “Seyahate çıktı!” demek iyi bir fikir değildir. Muhtemelen evcil hayvanı kaybetmenin üzüntüsünü hafifletmeyecektir. Gerçek ortaya çıktığında çocuğunuz muhtemelen doğruyu söylemediğiniz için size karşı güven sorunu yaşayacaktır.

ÜZÜNTÜLERİNİ PAYLAŞIN

Bir evcil hayvanı kaybetmenin en zor kısımlarından biri, çocuklara kötü haberi vermek olabilir. Bunu, kendilerini güvende, rahat hissettikleri ve kolayca dikkatlerinin dağılmayacağı bir yerde yapmaya çalışın. Çocuğun üzüntüsünü paylaşın ve yanında olduğunuzu hissettirin.

SÜRECİN BİR PARÇASI OLMAYA DAVET EDİN

Evcil hayvanın sağlığını kaybettiğinin ve ölümünün yaklaştığının farkına vardıysanız, gelişimsel olarak uygun terimlerle çocuklara evcil hayvanın vücudunda neler olduğunu ve veda etmenin zamanının yaklaştığını anlatın. Onları sürecin bir parçası olmaya davet edin.

ÖLEN HAYVANA AİT HER ŞEYİ BİR KENARA KOYMAKTA ACELE ETMEYİN

Ebeveynler, evcil hayvan öldüğünde onlardan kalan eşyaları hemen kaldırma eğilimindedir. Ölen hayvanın eşyalarının varlığı ona olan sevginizin büyük olduğunu ve ailenizin önemli bir parçası olduğunu hatırlatır. Çocuğunuzun onunla vedalaşması için zaman tanıyın.