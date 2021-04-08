Evcil hayvanını kaybeden çocuğun yasına ortak olun

AİLECE BİRAZ SAKİN ZAMAN GEÇİRİN

Evcil hayvanın kaybının ardından herkesin dikkatini dağıtma ve kendini meşgul etme eğilimi vardır. Bu bir noktaya iyi bir yaklaşım olsa da çocuk yas tutmanın anormal ve utanç verici bir süreç olduğunu düşünebilir. Bu nedenle çocuklarınızın duygularını hissetmeleri ve ifade etmeleri için biraz alan ve zaman yaratın.

‘ÖFKELI’ VE ‘ÜZGÜN’ KELİMELERİNİN ‘KÖTÜ’ İLE EŞİT OLMADIĞINI UNUTMAYIN

Çocuklar somut düşünürler ve ölüm çok soyut bir kavram olduğundan, duygularını kelimelerle ifade etmek çoğu zaman zor olabilir. Bu nedenle, bazı çocukların üzüntülerini eylemlerle ifade etmeleri yaygındır. Bazen bu eylemler ‘kötü’ davranışlar olarak etiketlenebilir. Eskiye göre daha çok kavga etmesi, altını ıslatması, parmak emmesi gibi istenmeyen davranışlar ortaya çıkabilir. ‘Regresyon’ dediğimiz bu davranışlar genellikle normaldir ve geçicidir.

EVCİL HAYVANIN KAYBIYLA BAŞA ÇIKMASINA YARDIMCI OLUN

Çocuklar bu süreçte yalnızlık, öfke, hayal kırıklığı ve üzüntü yaşayabilirler. Çocuklara tüm bu duyguları hissetmenin doğal olduğunu, ilk başta bu duygular hakkında konuşmak istemememin normal olduğunu ve konuşmaya hazır olduklarında orada olduğunuzu anlamalarına yardımcı olun.

İLERİYE BAKIN

Çocuğunuzun iyileşmesine ve hayatına devam etmesine yardımcı olmak önemlidir. Bu süreçte yaşına ve konuya uygun kitapları okumak veya onların okumasına izin vermek çocuğun durumu kabullenmesine katkı sağlar. Bu yaklaşım çocuklara kontrol ve güç verir, aynı zamanda onları desteklemek için orada olduğunuz mesajını da gönderir.

ÖLEN EVCİL HAYVANIN YERİNE YENİSİNİ ALMAYIN

Her canlı biricik ve özeldir. Evcil hayvanların da çocukta bıraktığı iz özeldir. Bu sebeple ölen evcil hayvanın yerine kesinlikle yenisini almayın. Ancak doğru zaman geldiğinde, yeni bir evcil hayvan sahiplenmek için çocuğunuza danışın. Sahipleneceğiniz yeni hayvanın ise bambaşka bir hayvan olduğunu, öncekinin yerine gelmediğini, bu yeni aile ferdinin de özel olduğunu çocuğunuza açıklayın.