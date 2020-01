Evcil hayvanınıza sevgilinizden ayrıldığınızı nasıl söylersiniz?

Teksas, Houston'dan 22 yaşındaki Abby Govindan, erkek arkadaşı tarafından terk edildiğinde, en büyük endişelerinden biri, kedisine her ikisinin de sevdiği ada bıraktığını nasıl söyleyeceğiydi. ABD merkezli komedyen ve yazar Twitter'a dert yandı: "Erkek arkadaşımı dünyadaki her şeyden daha çok seven kedime, onun bir daha asla gelmeyeceğini nasıl açıklarım?" 250.000 beğeni ve yaklaşık 13.000 retweet ile fikri adeta yankılandı. Birçok kişi de özel destek mesajları gönderdi. Abby,"Ayrıldım ve birkaç dakika sonra kafamdaki ilk düşünceleri tweet attım. İnsanlar gerçekten çok iyiydi ama yanıt beklemiyordum" dedi.









Abby ekledi: "Aslında bir köpek insanıyım ama bir yıldan biraz daha fazla bir süredir kedim Anjali ile yaşıyorum. Onu kurtardım ve bana duygusal destek veriyor. Ama bana kedilerle nasıl iletişim kuracağımı gösteren o olmuştu. Kedim ve eski sevgilim, birbirlerini samimi bir düzeyde anladılar ve kedim ona hayran kaldı."

Abby, 12 yaşındaki Anjali'nin ne zaman eski sevgilisinin arabasının sesini duysa kapıya koştuğunu söyledi.

"Keşke ona neler olup bittiğini açıklayabilseydim. Bence bir şeyin farklı olduğunu anladı ve ayrıldıktan sonra eve geldiğimde bana olduğunda daha şefkatli davrandı."

Abby Govindan ve kedisi Anjali

Abby, Anjali'yi ilk sahiplendiğinde, kedinin ayrılık ve anksiyeteden muzdarip olduğunu bu nedenle geceleri uyanıp onu kontrol ediyordu. Şimdi bu ayrılığın kedisini nasıl etkileyeceğinden endişe duyuyor.

"Neler olup bittiğini anlamaya çalıştığını görebiliyorum. Ağladığımda beni kontrol etmeye geliyor. Normalde biraz diva ama gerçekten iyi davranıyor."

Köpekler de çok seviyor

ABD'den Tennessee'den Amy Loyd, Twitter'da yanıt verenler arasındaydı. Abby'ye şöyle dedi: "Eski kocam beni terk ettiğinde, köpeğim ciddi bir depresyona girdi. Onu korumak için başka bir köpek aldım. Bunun yardımcı olduğuna tamamen ikna olmadım ama bence zihinsel odağını değiştirdi. ."

Amy Loyd

Evcil hayvan davranış uzmanı Elaine Henley, çiftler arasındaki davranışların ve duyguların evcil hayvanlar tarafından anlaşıldığını söylüyor.

"Evde çok fazla tartışma varsa, hayvanlar bunu fark edebilir ancak nedenini anlayamaz. Anne ve babayı neyin bu kadar mutsuz ettiğini bilmek istiyorlar. Bu tıpkı bakıcısının bıraktığı çocuğun neler olacağını merak etmesi gibidir. Evcil hayvanlar insanların beden dillerindeki değişimleri anlayıp ona göre davranabilir."

Elaine Henley, ayrılık durumunun evcil hayvanlarda bazı davranışlara yol açacağını belirtti. Bu davranışlar, saldırganlık, aşırı yeme ve anksiyete olarak kendini gösterebilir.

"Artık eski sevgilinizden hoşlanmayabilirsiniz ancak o, hayvana hoş, güvenli ve sevgi dolu görünüyordu ve evcil hayvanınız bu kaybı hissedecektir. Onlara güven vermeli ve onları terk etmeyeceğinizi belirtmelisiniz."

Abby'ye dönecek olursak, kendisinin ve Anjali'nin yas tutmasına izin vereceğini söylüyor. Abby, ayrılığı Anjali'ye çok nazik bir şekilde söyleyecek.

Kaynak: BBC