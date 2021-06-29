Evcil hayvanları mikroçipleme hakkında merak edilenler

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında imzalanan protokol sonucunda sahipli kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takma zorunluluğu getirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre köpeklere bu yıl, kedi ve gelinciklere ise 2022 yılı sonuna kadar mikroçip takılması mecburi olacak.

Uygulamayla beraber hayvanların sokağa atılmasının önüne geçilmesi, çalınan hayvanların bulunabilmesi ve hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması amaçlanıyor. Yıl sonuna kadar köpeklerine mikroçip taktırmayan hayvan sahiplerine 10 bin lira para cezası uygulanacak

Tüylü dostlarımıza mikroçip taktırmak ilk başta acımasız veya tehlikeli gibi görünebilir ancak mikroçipin ne olduğunu anladıkça bu implantın ne kadar yararlı bir şey olduğunu ve amacın tamamen evcil hayvanları korumak üzere olduğunu siz de anlayacaksınız.

EVCİL HAYVAN MİKROÇİPİ NEDİR?

Mikroçip, kalıcı bir elektronik tanımlama yöntemidir. Microçiplerin boyutları yaklaşık bir pirinç tanesi büyüklüğündedir. Evcil hayvanların boynunun arkasına hemen arkasına deri altına yerleştirilir.

Her çipin, bir mikroçip tarayıcı kullanmak suretiyle geliştirdiği ve algıladığı benzersiz bir numarası bulunur. Mikroçip numarası, hayvan ve sahibi hakkındaki ayrıntılarla birlikte bir mikroçip veri tabanı kaydına kaydedilir.

MİKROÇİPLEME NASIL YAPILIR?

Köpek ve kedi mikroçipleme basit bir işlemdir.

Bir veteriner, evcil hayvanınızın derisinin yüzeyinin altına, kürek kemiklerinin arasına yaklaşık bir pirinç tanesi büyüklüğünde (12 mm) bir mikroçip enjekte eder.

İşlem rutin bir aşıya benzer, sadece birkaç saniye sürer ve evcil hayvanınız aşıya vereceği tepkiden daha fazla tepki vermez.

Anestezi gerekmez.

Evcil hayvanınızın omuz bıçaklarından bir mikroçip tarayıcı geçirildiğinde, düşük bir radyo frekansı yayar. Bu, mikroçipin benzersiz kedi veya köpek kimlik kodunu iletmek ve evcil hayvanı pozitif olarak tanımlamak için gerekli gücü sağlar.

MİKROÇİPİN SÜRESİ VAR MI?

Mikroçipler, evcil hayvanınızın tüm ömrü boyunca dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

Mikroçip üzerinde herhangi pil yada güç kaynağı yoktur. Evcil hayvanların ortalama ömrününden daha fazla dayanacak kadar tasarlanmıştır.

Kaydolduktan sonra, sahibi bilgilerinizin bir kaydına bağlanırlar; böylece kayıp evcil hayvanınız bulunduğunda size ulaşabilirsiniz. Evcil hayvanınızla bağlantılı bilgilerin yalnızca sakladığınız kadar güncel olduğunu unutmayın. Evcil hayvanınızın mikroçipinin kaydından bu yana değişmiş olabilecek tüm iletişim bilgilerini güncellediğinizden emin olun.

Ülke çapındaki hemen hemen tüm veteriner klinikleri ve hayvan barınakları, evcil hayvanınızın mikroçipini okuyabilen tarayıcılarla donatılmıştır - bu nedenle evcil hayvanınız bulunursa, yeniden bir araya gelme şansınız yüksektir!

MİKROÇİP HAYVANLARIN CANINI YAKAR MI?

Mikroçip uygulaması yapılırken bir miktar acı olsa da daha sonrasında evcil hayvanınız mikroçipi hissetmeyecektir.

Mikroçip özel bir enjektör yardımı ile deri altına yerleştirilmektedir.

Bu enjektör normal kanüllerden biraz daha kalındır.

Uygulama, aşılama işlemine benzediği için uygulama yapılan hayvanın canı yine aşılama işlemindeki kadar yanacaktır.

Mikroçip uygulaması hayvanınız 8 haftalık olduktan sonra veteriner hekiminizin sakınca görmediği herhangi bir tarihte yapılabilir.











