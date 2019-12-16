Büyümeye başladığımız zaman, hangi elinizi kullandığınız da etkisini göstermeye başlıyor. Aileler, çocuklarının hangi elinin baskın olduğunu öğrenmek için çeşitli yöntemlere başvuruyor. Sonuç olarak da sağlak mı solak mı olduğumuz ortaya çıkıyor. Solak bir insan gördüğümüzde dikkatimizi çeker. İnsanların yaklaşık yüzde 90'ı sağ elini kullanır. Ancak 1991'de yapılan bir araştırma, kedilerin sadece yüzde 50'sinin sağ patisini kullandığını, kalanların ise ya sol (yüzde 40) ya da çok yönlü (yüzde 10) olduğunu ortaya koydu. Köpekler ise bu durum, daha eşit bir şekilde bölünmüş durumda. Köpeklerin yüzde 50'si sağlak, yüzde 50'si de solak. Küçük bir kısım ise her iki elini de kullanabiliyor.

Hangi pati daha dominant?

Evcil hayvanınızın baskın pençesini belirlemek biraz titizlik ister. Sadece bir eşyayı attığınızda hangi patisiyle onu tuttuğunu görmek, yeterli değildir. Amerikan Veteriner Üniversitesi davranış uzmanı Dr. Stefanie Schwartz köpeğinizin ya da kedinizin tercihini ortaya çıkarmak için zaman içinde tekrarlı testler yapmanızı öneriyor. Bu testler arasında tokalaşırken hangi patisini kullandığını görmek veya evcil hayvanınızın burnuna fıstık ezmesi sürüp onu almak için hangi patisini kullandıklarını izlemek yer alabilir.





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