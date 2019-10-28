Evcil hayvanınızın size alerjisi olabilir

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Alerji, sadece insanlara özgü bir hastalık değildir. Gıda alerjisi de olmak üzere, hayvan vücutları pek çok şeye karşı alerjik reaksiyon gösterebilir. Kediler köpeklere karşı, köpekler kuşlara karşı alerjik olabilir.

Ölü deri ve saç

Alerjinin nasıl seyrettiğini bilirsiniz. İstilacı hücrelerin vücuda girmesiyle, hapşırıp, kaşıntı, burun akıntısı gibi semptomlar başları. Ölü deri ve saçlar tüylü dostlarımızın bazıları için büyük bir tehlike oluşturabilir. Yani siz!

Kediniz, ölü deri ve saç içeren havayı soluğunda, vücudu otomatik olarak karşı atağa geçer. Vücuduna giren bu alerjik maddeleri atmaya çalışır.

Veterinerle görüşmeyi ihmal etmeyin!

Peki, evcil hayvanınızın size veya diğer tüylü dostlarımıza karşı alerjisi varsa ne yapmalısınız?

Öncelikle, kedinize Benadryl ya da Claritin olarak adlandırılan alerji ilaçlarından verin. Veterinerinizle özellikle dozaj hakkında detaylı bir görüşme yapmayı ihmal etmeyin.

Başka, daha kalıcı bir çözüm daha var. İnsanlara karşı alerjisi olan hayvanların çoğunun, diğer hayvanlara karşı da alerjisi vardır. Bu da veterinerinizin alerjenleri daha iyi tespit etmesine ve giderilmesine yönelik bağışıklık artırıcı tedavi uygulamasına yardımcı olur.



