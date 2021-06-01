Evcil hayvanla büyürken gelişen çocuklar

Evde evcil hayvanın bakımına çocuğun da dâhil edilmesi, onun sorumluluk bilincini arttırır. Tabii çocuğa verilen görevler yaşına uygun olmalıdır ve müdahale edilmeden tamamlanmasına izin verilmelidir. Böylece çocuk kendini daha yetkin hisseder ve özgüveninin gelişimine katkı sağlar. Çocuk bu sorumlulukları almaya başladığında kendi özerkliğini de yavaş yavaş kazanmaya başlar. Kendi kararlarını verebilme konusunda daha özgüvenli olur ve aldığı kararların sorumluluğunu da alma bilincine erişir.

EVCİL HAYVANLAR EMPATİ DUYGUSUNU GELİŞTİRMEYİ DESTEKLER

Evde bir evcil hayvanın olması çocuğun empati geliştirme sürecine önemli katkılarda bulunur. Çocuk, hayvanın ihtiyaçlarını anlayıp, o ihtiyaçları gidermeye çalıştığı sırada empati kurmayı öğrenir ve bunu insanlarla kurduğu ilişkide de uygular. Ayrıca çocuğun hayvanlarla empati duygusunu geliştirmesi, ileride daha yardım sever ve duyarlı bir birey olmasını sağlar.

AİLE İLİŞKILERI EVCİL HAYVANLAR SAYESİNDE GELIŞME GÖSTERİR

Evcil hayvanla ilgilenirken ailecek geçirdiğiniz zaman da artar. Bu sayede çocuğunuzla iletişiminizi arttırmış olursunuz. Hayvanlar kardeş ilişkilerini de olumlu yönde etkiler. Beraberinde pek çok “kardeş kavgasını” getirebileceği gibi bu tartışmalardan daha güçlü ve sağlıklı çıkmayı da çocuklara öğretir. Bu sayede görev paylaşımı yapmayı, işbirliği içerisinde olmayı öğrenirler. Ayrıca beraber ortak bir ilgi alanları olur. Tabii ki en önemli nokta, sırf çocuğun gelişimi için hayvanları kullanmak değil. Amacımız eğer bir evcil hayvanınız varsa ya da olacaksa bu durumu çocuğunuzun gelişimine bir katkıya dönüştürmektir.