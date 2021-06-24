Evcil hayvanlar için koronavirüs antikor testi üretildi

Rusya Federal Hayvan Sağlığını Koruma Merkezi’nden uzmanlar hayvanlarda SARS-Cov-2 virüsüne karşı antikor gelişip gelişmediğinin tespitine yönelik bir test geliştirdi.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, uzmanlar tarafından hayvanlarda koronavirüse karşı antikor gelişip gelişmediğini tespit etmeye yarayan bir test sistemi geliştirildi.

Testte enzim bağlantılı immünosorbent tahlili (ELISA) teknolojisinden yararlanılıyor. Kan serumu üzerindeki inceleme sürecinde yalnızca hayvanın vücudunda koronavirüse karşı geliştirilen belirli antikorlar tespit ediliyor. Kan numunesinde antikor varsa, bu antikorlar kademeli renk reaksiyonu oluşumunu tetikliyor. Renk değişimi ise yüksek hassasiyetli cihazlarla, ELISA okuyucularla saptanıyor.

Hem virüs testi hem antikor testi

Kedi, köpek, domuz, tilki, gelincik ve vizon gibi hayvanlar üzerinde denenen yöntem ile hem virüsün bulaşmasından hem de aşılamadan sonra antikor tespit edilebiliyor.

Test sisteminin denemelerinde Karnivak-Kov aşısı ile aşılanmış ve aşı yapılmayan hayvanların yer aldığı belirtiliyor. Açıklamaya göre, aşılanmamış hayvanlarda negatif sonuç elde edilirken, aşılanmış hayvanlarda koronavirüse karşı antikor geliştiği görüldü