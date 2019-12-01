Evcil hayvanlarınız için kış tavsiyeleri

Artık kış geldi! Gardırobumuzda yazlık neyimiz varsa kaldırdık ve kendimizi kışa hazırladık. Peki evcil dostumuz için de bunu yaptık mı? Kış şartları, özellikle evde doğan hayvanlar için oldukça zorlayıcı olabiliyor. Aynı durum sokak hayvanları için de geçerli ancak onların bünyeleri, dış dünyaya daha rahat adapte olmalarını sağlayabiliyor. Ancak bu onların hasta olmayacağı anlamına gelmiyor. Kışın sokak hayvanlarını unutmayın. Özellikle şehir hayatında korunacak yer bulamayan sokak hayvanları için kapınızın önüne yemek ve temiz su bırakmayı ihmal etmeyin. Karton kutulardan kolaylıkla kedi ve köpek evi yapabilir, üzerine ekleyeceğiniz bir tente ile su geçirmez hale getirebilirsiniz. Bu sayede sokak hayvanları sıcak kalabilecekleri bir ortama sahip olacaklardır. Evcil hayvanlarınızı kış şartlarına hazırlamanın bazı yolları var. Bu tüyolarla, tüylü dostlarınızın kışı hastalıksız atlatmalarını sağlayabilirsiniz.

Köpeklerle yürüyüşe dikkat

Apartmanda yaşıyorsanız, köpeğinizi her gün 2 kez mutlaka yürüyüşe çıkarmanız gerekir. Kış aylarında köpeğinizle güvenli bir yürüyüş yapmak istiyorsanız, üzerinize ışığı yansıtan kıyafetler giyin. Aynı şekilde köpeğinizin tasmasını da ışıklı tercih etmeniz, karanlık kış günlerinde diğer insanlar ve sürücüler tarafından fark edilmenizi kolaylaştıracaktır. Yaşlı veya hasta bir köpeğiniz varsa, onları sıcak tutmak için özel bir ceket veya süveter satın alabilirsiniz. Yürüyüş sırasında köpeğinizi donmuş göl ya da su birikintilerinden uzak tutun.

Dışarıda kar yağıyorsa, köpeğinizin pençelerinin kardan etkilenmelerine dikkat edin, bu rahatsızlığa neden olabilir. Köpeklerinizi donmuş alanlardan, antifriz gibi buz çözücü maddelerden ve kaya tuzundan uzak tutun. Bu maddeler köpeğiniz için zehirlidir. Eve geldiğinizde patilerini iyice temizlediğinizden emin olun.

Kedileri sıcak tutun

Soğuk aylarda evinizin içinde kediniz için sıcak bir alan yaratmanız oldukça önemlidir. Kediler, sıcağı seven hayvanlardır. Kedinizin yatağının kuru olduğundan ve yatağının olduğu alana soğuk hava gelmediğinden emin olun. Soğuk aylarda kedinizi bahçeye çıkarmayın.

Olabildiğince evde kalmasına özen gösterin. Antifriz ve kaya tuzundan uzak durmasını sağlayın. Bu maddeler kediler için de zehirlidir.

Tavşanlara ekstra saman

Tavşan ve guinea pig gibi bahçede yaşayan hayvanların, kış aylarında tozsuz saman gibi ilave yataklara ihtiyacı vardır. Kış aylarında kulübeleri yalıtmak için satın alınabilecek battaniyeler veya örtüleri kullanarak evlerinin olumsuz hava koşullarından korunduğundan emin olun. Ancak yeteri kadar havalandırma alanını bırakmaya özen gösterin. Kulübelerinin yerden en az 4 santim yüksekte olmasını ve rüzgarın esmediği yöne doğru bakmasını sağlayın.

Eğer hava sıcaklığı 15'in altına düşerse, onları garajınıza ya da evinizde kullanmadığınız bir odaya alarak kışı burada geçirmesini sağlayın. Ama unutmayın ki tavşanların ve tavşan türlerinin enerjilerini atmaları için geniş alanlara ihtiyaçları vardır.

Kuşlara daha fazla yem verin

Evinizin dışında beslediğiniz kuşlar varsa, kafeslerine battaniye örtebilirsiniz. Rüzgar ve yağmurdan korumak için fazladan saman ve yastıklar da kullanabilirsiniz.

Kuşlar soğuk koşullarda vücutlarını sıcak tutabilmek için daha fazla yem yiyecektir, bu yüzden kuşların her zaman bol miktarda yiyecek ve taze suya erişmesini sağlayın. İçecekleri suyun donmasını engelleyin.

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