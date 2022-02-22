Evcil ve lüks koyun trendi
Evde yılan besleyenlere alıştık ancak evcil koyun beslemek de yeni bir trend haline geldi. İngiltere'de koyun besleme trendine uyan aileler, sevimli canlıların kedi ve köpeklerden farkı olmadığını söylüyor.
22 Şubat 2022, Salı 08:41 Son Güncelleme:
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İngiltere’de bazı aileler arasında evcil koyun besleme akımı başladı. Bir tay boyutuna erişebilen Valais Blacknose cinsi koyunlar 22 bin dolara satılıyor. Bu koyunları besleyen aileler, kedi, köpek gibi diğer evcil hayvanlardan farkı olmadığını söylüyor. Koyunlarıyla yürüyüşe çıkıyor, koltuğa uzanıp birlikte televizyon izliyorlar. Ali Vaugnan, koyunu Marley’nin okşanmayı çok sevdiğini, oğlu Max ile çok iyi anlaştığını söylüyor. Liberty May (24) ise babasının doğum gününde hediye ettiği koyunu Wilma’nın evdeki köpeğine oyun arkadaşı olduğunu, yolda ikisiyle yürürken görenlerin durdurup fotoğraflarını çektiğini anlatıyor.
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