Yemek Evde Adana kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Adana kebabı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Evde Adana kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Adana kebabı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Evde Adana kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Adana kebabı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler Adana Kebabı tarifi için kıyasıya mücadele ediyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise "Adana kebabı nasıl yapılır?" merak ediyor. Tadına doyamayacağınız Adana kebabı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

16 Eylül 2021, Perşembe 16:00 Son Güncelleme:
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Türkiye'de sevilen kebapların başında gelen Adana kebabı, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, Adana kebabı nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Adana kebabı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

ADANA KEBABI TARİFİ

Adana kebabı malzemeler

  • 180 gram dinlendirilmiş yağlı kuzu eti
  • 1 adet kapya biber
  • 2 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 adet domates
  • 2 adet köy biberi
  • 1,5 santimetre eninde kebap şişleri

ADANA KEBABI YAPILIŞI

Dinlendirilmiş kuzu etine tuz ilave edilerek zırhta çekilir. Yine Zırhta çekilmiş kapya biber ve kırmızı toz biberi eklenerek yoğurulur. Hazır olan kıyma karışımından avuç içini dolduracak kadar parçalar alıp şişe tutturulur. Ele yapışmaması için ara sıra avuç ıslatılır, şişteki kıymanın her yeri aynı kalınlıkta olmalıdır. Dış rengi koyuya dönene kadar ama kurutmadan pişirilir. Közlenmiş domates ve közlenmiş köy biberi ile servis edilir.

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